Donald Trump , 79, US-Präsident, wehrt sich gegen eine angeblich verkürzte Darstellung. In einer neuen Folge der scharfzüngigen US-Satire-Sendung „South Park“ auf Comedy Central ist ein fiktiver Trump zu sehen, der mit Satan ins Bett steigt. Teil der laut Guardian „wütendsten“ Folge in der Geschichte der Animationsserie ist auch die Darstellung des präsidentiellen Genitals, das fünf Mal gezeigt wird, einmal davon fotorealistisch, jedoch stets in überschaubarer Größe. Matt Stone, einer der Macher der Serie, sagte bei einer Veranstaltung Medienberichten zufolge , man habe lange über die Darstellungsweise dieses kleinen Details diskutiert, insbesondere, ob der Penis „geblurrt“ werden sollte. Erwachsene Menschen hätten darüber „vier verdammte Tage“ lang diskutiert. Der echte Trump, der in der Vergangenheit mehrfach öffentlich versicherte, weder seine Hände noch andere Körperteile seien klein, reagierte auf die Darstellung wenig amüsiert, zumindest ließ der Sprecher des Weißen Hauses verlautbaren: „Diese Show ist seit über 20 Jahren nicht mehr relevant und hängt mit uninspirierten Ideen an einem seidenen Faden in einem verzweifelten Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen.“

Sacha Baron Cohen, 53, Schauspieler, hat das Schönheitsideal gewechselt. Der besonders als behaarter „Borat“ in fragwürdiger Unterwäsche bekannt gewordene Komiker ist nun glattrasiert und durchtrainiert auf dem Titel des britischen Magazins Men’s Fitness zu sehen. In einer Story auf Instagram schreibt er: „Entgegen mancher Berichte habe ich kein Ozempic genommen, ich habe diesen Körper auf ehrliche Weise bekommen. Indem ich einem Personal Trainer sehr viel Geld bezahlt habe.“ Hintergrund seiner Verwandlung ist seine neue Rolle als Mephisto in dem Marvel-Film „Ironheart“.

Nick, Joe und Kevin Jonas, 32, 35 und 37, besser bekannt als „Jonas Brothers“, wurden als Teenager über ihr Sexleben befragt. „Wir waren damals ja für unsere Keuschheitsringe bekannt“, sagte Joe Jonas im gemeinsamen Interview mit seinen Brüdern im Podcast „Podcrushed“. In ihrer Kirchengemeinde hätten alle in ihrem Alter mit zehn oder elf einen solchen Ring getragen, der anderen zeige, dass sie „auf die richtige Person“ warteten, erklärte der Sänger.Die Brüder wurden Mitte der 2000er-Jahre berühmt und zu Teenie-Idolen. Als er 15 oder 16 gewesen sei, hätten Journalisten ihn auf diese Ringe angesprochen, schilderte Joe Jonas – „und du sagst: ‚Ich will darüber nicht sprechen‘“. Jemand habe ihm dann gedroht: „Na gut, dann schreibe ich, dass ihr in einer Sekte seid“, erzählte er.

Martin, 1, Nürnberger Luchs, soll im Schwarzwald für Nachwuchs sorgen. Das Tier meidet Menschen und Hunde, hat gute Gene und weiß ganze Tierkörper zu zerlegen. Nachdem er gründlich untersucht, geimpft und mit einem Sender ausgestattet wurde, wurde Martin nun im Schwarzwald ausgewildert, als achter Luchs. „Wir hoffen sehr, dass sich auch Martin gut zurechtfindet“, sagte Micha Herdtfelder von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA). Luchse sind in Europa stark bedroht. Martin könne dazu beitragen, „dass diese faszinierende Tierart den Schwarzwald wie einst wieder dauerhaft besiedelt“, erklärte der Landeslandwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU).

Travis Kelce, 35, Profi-Footballer, traut sich endlich, sich mit seiner Freundin zu zeigen. Zwei Jahre nachdem Kelce und die Sängerin Taylor Swift, 35, ihre Liebe offiziell gemacht hatten, postete er auf Instagram erstmals gemeinsame Fotos. Er habe „in dieser Offseason einige Abenteuer“ erlebt, schrieb der NFL-Spieler neben die dreizehn Fotos, die ihn mit Familie, Freunden und in den meisten Fällen mit Superstar Swift an seiner Seite zeigen. Darauf sitzen Swift und Kelce in einem Restaurant, stehen im Schnee oder auf Schlittschuhen. Swift hatte vergangenen Sommer nach einem Konzert in London ihr erstes Foto mit Kelce geteilt – darauf sind beide im Backstage-Bereich mit dem britischen Thronfolger Prinz William und dessen Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte zu sehen. In der Öffentlichkeit war das Paar bereits öfter zusammen zu sehen.

Eve Jobs, 27, Tochter von Apple-Gründer Steve Jobs und Quotenfrau in der heutigen Leute-Rubrik, heiratet. Ihr Partner ist der britische Profi-Springreiter Harry Charles, 26. Die Hochzeit wird laut Bild-Zeitung teuer.