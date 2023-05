© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Die Bundesregierung propagiert das Fahren mit Bus und Bahn. Doch in der Bevölkerung scheint sich eine Gegenbewegung zu vollziehen: Das Auto bleibt laut einer neuen Umfrage beliebtestes Verkehrsmittel, und gewinnt sogar an Popularität, vor allem in der jungen Generation.