Dieser Tage hat Kirchenmusiker Thorsten Ahlrichs besonders viel zu tun. Der 48-jährige Niedersachse spielt die Orgel in der sogenannten „Eismeerkathedrale“ (Ishavskatedralen) in Tromsø, einem 1960 vom norwegischen Architekten Jan Inge Hovig entworfenen, spektakulären Kirchenbau, dessen Fassade an aufgetürmte Eisschollen erinnert. Die Kirche ist nicht nur bei Einheimischen beliebt, sondern auch bei Touristen, vor allem während der Polarlichter-Saison. Manchmal prallen da Welten aufeinander, wie Ahlrichs oft bei seiner Arbeit beobachten kann. Und auch sonst hat der Job nördlich des Polarkreises viel Überraschendes zu bieten.