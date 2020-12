Auto fährt in Fußgängerzone mehrere Menschen an

Ein Auto ist in der Innenstadt von Trier in die Fußgängerzone gerast.

Ein Auto ist in der Fußgängerzone von Trier in eine Menschengruppe gefahren. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Trier sagte, dass es wohl mindestens zwei Tote und zahlreiche Verletzte gegeben habe. Der Hintergrund des Vorfalls sei noch unklar. "Wir sind gerade dabei zu klären, welche Informationen valide sind und welche nicht", sagte der Präsidiumssprecher.

Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sprach im SWR von einer "Amokfahrt". Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer äußerte sich entsetzt über den tödlichen Vorfall und will sich genau wie Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) auf den Weg nach Trier machen.

Bei dem Auto soll es sich um einen SUV handeln. Der Wagen wurde sichergestellt und der Fahrer festgenommen. Auf Twitter veröffentlichte Videos zeigen beschädigte Geschäfte in der Fußgängerzone und einen am Boden liegenden Verletzten sowie ein Rettungsfahrzeug.

Wie der Trierische Volksfreund schreibt, soll der Mann von der Porta Nigra, dem römischen Wahrzeichen der Stadt, zum Hauptmarkt und dann in die Fleischstraße gefahren sein. Stimmen diese Angaben, dann handelt es sich um eine Hunderte Meter lange Strecke, die der Verdächtige mit dem Auto durch die Fußgängerzone zurückgelegt hat. Die Zeitung zitierte auch einen Augenzeugen, der von einem Geländewagen sprach, der in die Zone gerast sei. Menschen seien durch die Luft geflogen.

Bei den zwei bisher bestätigten Toten soll es sich um einen Mann und eine Frau handeln. Bei dem Mann, der das Auto gesteuert hat, handelt es sich der Polizei zufolge um einen 51-Jährigen, der aus der Region Trier stammt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, den Bereich zu meiden. Teile der Trierer Innenstadt sind weiträumig abgesperrt. Überall im Zentrum ist Blaulicht zu sehen.

Mehr in Kürze bei SZ.de