Der Amokfahrer, der im Dezember 2020 in der Trierer Innenstadt fünf Menschen getötet hatte, wurde am Dienstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Doch eine entscheidende Frage konnte auch der Prozess nicht beantworten.

Von Anna-Lena Jaensch, Trier

Der Hauptmarkt von Trier ist wie jeden Dienstagmittag gut besucht. Menschen bummeln durch die Gassen, vorbei an den Fachwerkhäusern, die Cafés und Boutiquen beherbergen. Ein Winzer schenkt Riesling an seinem Marktstand aus, es wird getrunken und gelacht. Nichts erinnert daran, dass an diesem Ort fünf Menschen starben, als ein Mann Ende 2020 sein Auto in die Fußgängerzone lenkte und gezielt Menschen überfuhr. Nur an der Porta Nigra gibt es eine kleine Steintafel für die Opfer.