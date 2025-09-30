Nicole Kidman , 58, Schauspielerin und Keith Urban , 57, Musiker, gehen jetzt offenbar getrennte Wege. Mehrere Medien, darunter die Magazine Rolling Stone und Variety berufen sich auf anonyme Quellen, dass die Ehe des Paares nach 19 Jahren beendet sei. Vor drei Monaten gratulierte Kidman ihrem Mann noch mit einem Foto auf Instagram öffentlich zum Jahrestag ihrer Beziehung . Kurz darauf folgten Berichte darüber, dass Kidman ohne ihren Mann von Nashville nach Portugal ziehen würde . Zuletzt machte Urban Schlagzeilen mit einem abgebrochenen Radiointerview, nachdem der Moderator der Show wissen wollte „Was denkt Keith Urban, wenn er seine schöne Frau mit schönen jüngeren Männern wie Zac Efron bei Liebesszenen im Fernsehen sieht“. Urban sei daraufhin aus dem Zoomcall mit der Radioshow ausgetreten.

(Foto: Mario Anzuoni/REUTERS)

Emily Blunt, 42, Schauspielerin, gruselt sich vor den neuesten technischen Entwicklungen in Hollywood. Im Interview mit dem Magazin Variety wurde der Britin eine KI-Schauspielerin vorgeführt. Tilly Norwood ist eine programmierte Schauspielerin und hat sogar einen eigenen Instagram-Account. „Wir sind verloren. Das ist sehr, sehr beunruhigend“, sagt Blunt. Wenn Filmstudios in Zukunft Charaktere wie Norwood verwenden, würden sie in Kauf nehmen „menschliche Verbindungen zu kappen“. Das Studio Xicoia, das zur KI-Firma der Unternehmerin Eline Van der Velden gehört, möchte aus der KI-Norwood die nächste Scarlett Johansson machen. „Aber wir haben doch schon eine Scarlett Johansson“, sagte Blunt.

(Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Jeremy Allen White, 34, Schauspieler, fühlt sich mit Bruce Springsteen, 76, Sänger, verbunden. „Er hat mir von einer Panikattacke erzählt, die er hatte und beschrieb sie mir so, dass er sich in diesem Moment wie ein Voyeur in seinem eigenen Leben gefühlt habe“, sagte White dem Magazin People. Dieses Gefühl kenne er gut. Als Springsteen diese Geschichte mit ihm teilte, wusste White „dass da eine Verbindung war, die ich erforschen konnte.“ In dem Film „Deliver Me From Nowhere“, spielt White den Rockmusiker.

(Foto: Thomas Banneyer/Thomas Banneyer/dpa)

Ruth Moschner, 49, Moderatorin, zieht Käse einem Luxusurlaub vor. Geld brauche man zum Leben, für die Miete und gutes Essen, sagte sie im Gespräch mit der Bild. Mit dem Privatjet auf die Malediven zu fliegen sei zwar für viele das Ziel. „Aber dann hat man es mal gesehen, und dann ist auch wieder gut.“ Für sie komme es im Leben etwa auf Freundschaft an. „Wenn ich mir vorstelle, worauf habe ich wirklich Bock? Dann ist das, mit Freundinnen und Freunden irgendwo im Park auf einer Decke zu sitzen, ein Stück Käse und einfach Zeit miteinander zu verbringen.“ Auch wenn sie damit klinge „wie eine Oma“ – für sie sei es das Schönste.