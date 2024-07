Von Martin Zips

Gerade in den Ferien entdeckt der Mensch ja oft Dinge, von denen er gar nicht wusste, dass sie ihm bisher gefehlt haben. Irische Blechflöten zum Beispiel, Flamenco-Fächer oder venezianische Karnevalsmasken. Die beste Bildung finde ein gescheiter Mensch auf Reisen, heißt es bei Goethe. Und so sind gerade auch Kinder in den Sommerferien immer auf der Suche nach Zeug, mit dem sie später in der Schule oder im Kindergarten punkten können. In der Spielzeugbranche spricht man in diesem Zusammenhang von: Trendspielzeug.