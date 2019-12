George Zimmerman, der am 26. Februar 2012 den unbewaffneten 17-jährigen Trayvon Martin in Sanford, Florida erschoss, fordert nun von den Eltern seines Opfers Schadensersatz. Der frühere Nachbarschaftswächter wirft den Eltern seines Opfers vor, die Hauptzeugin im Verfahren gegen ihn zu Falschaussagen angestiftet zu haben, um ihn zu belasten. Zimmerman hatte sich 2013 in einem Verfahren für den Tod des afroamerikanischen Jugendlichen verantworten müssen. Er gab an, den Jungen in Notwehr getötet zu haben. Eine Jury befand ihn für nicht schuldig. Nun fordert er 100 Millionen Dollar von den Eltern von Martin, deren Anwalt und zwei Frauen, die in einem separaten Verfahren wegen Falschaussage angeklagt sind.

Zimmerman wirft Martins Eltern und dem Anwalt der Familie, Benjamin Crump, vor, die 16-jährige Brittany Diamond Eugene, die Martins Freundin war, zu einer Aussage gezwungen zu haben, die Zimmerman als den Aggressor in der Begegnung mit Martin erscheinen ließ. Eugene war bei dem Zusammentreffen der beiden nicht dabei, sie hatte kurz zuvor mit Martin am Telefon gesprochen. Eugenes Halbschwester Rachel Jeantel soll sich als Eugene ausgegeben haben, als sie von der Staatsanwaltschaft verhört wurde und falsche Aussagen gemacht haben, um Zimmerman zu belasten.

Der Anwalt der Familie sagte, dass sich Zimmermans unbegründetes und rücksichtloses Verfahren als ein weiterer Versuch herausstellen wird, ein schamloses Verhalten zu verteidigen, das aus der Trauer anderer Profit zu schlagen versuche. Der Onkel von Trayvon Martin, Ronald Fulton, sieht in dem Verfahren den Versuch, eine Dokumentation des rechten Verschwörungstheoretikers Joel Gilbert zu promoten, die Zimmerman in gutem Licht dastehen lässt.