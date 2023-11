Travis Kelce , 34, Taylor-Swift-Freund und Footballprofi, hatte Hilfe von Amor. Zum ersten Mal sprach er in einem Interview mit dem Wall Street Journal Magazine ausführlich über die Liaison mit der 33 Jahre alten Sängerin. Seine neue Freundin sei "urkomisch" und "ein Genie". Er ziehe viel aus der Beziehung: "Ich war nie ein Mann der Worte. In ihrer Nähe zu sein und zu sehen, wie schlau Taylor ist, war überwältigend. Ich lerne jeden Tag." Jeder wisse zudem, dass er ein Familienmensch sei, Swift teile solche Werte. Auch über ihr Kennenlernen sprach Kelce: Nach dem sein erster Annäherungsversuch bei einem Konzert misslang, habe jemand aus dem Swift-Team Amor gespielt. Daraufhin sei es zu einem Abendessen gekommen. Nervös seien davor vor allem die anderen gewesen: "Alle um mich herum sagten mir: Vermassel es nicht!"

Robert Pattinson, 37, Schauspieler, löst gemischte Gefühle aus. "Twilight"-Regisseurin Catherine Hardwicke, 68, musste nach eigenen Angaben damals zunächst das Filmstudio davon überzeugen, dass Pattinson optisch für die Rolle des Edward in der Vampir-Saga geeignet ist. "Sie riefen mich zurück und meinten: Glaubst du, du kannst diesen Kerl gut aussehen lassen?", sagte sie im Podcast "Happy Sad Confused". "Ich meinte: Ja, habt ihr seine Wangenknochen gesehen?" Sie habe noch versprochen, dass sie Pattinson umstylen und mit einem Coach trainieren lassen wolle - und dass der Brite dann "umwerfend aussehen" werde. "Aber sie haben das erst nicht geglaubt." Die "Twilight"-Filmsaga wurde für den Schauspieler zum Karrieresprungbrett.

Jil Sander, 79, Mode-Ikone, vergisst gerne ihren eigenen Geburtstag. Am 27. November feiert die Hamburger Designerin, die bekannt ist für ihren minimalistischen Stil, 80. Geburtstag. Wo und wie sie das tun wird, ist nicht bekannt. Nur eines verriet sie der Deutschen Presse-Agentur: "Diesen Geburtstag vergesse ich ganz gerne und gehe auf Reisen."

Joe Biden, 81, US-Präsident, hat mit zwei Truthähnen Geburtstag gefeiert. Kurz vor Thanksgiving schenkte er den Vögeln namens "Liberty" und "Bell" das Leben, sie entgehen somit dem Schicksal vieler Artgenossen: An dem Feiertag wird in amerikanischen Familien traditionell Turkey serviert. Der Tag der Truthahn-Begnadigung fiel in diesem Jahr mit dem 81. Geburtstag des Präsidenten zusammen. Mit Blick auf sein Alter scherzte der gut gelaunte Biden bei der Zeremonie, dies sei bereits das 76. Mal, dass Truthähne vom Präsidenten begnadigt würden. "Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich beim ersten Mal nicht dabei war."

Mervyn Storey, Mitglied der Organisation "Dark Hedges Preservation Trust", muss sich von sechs Buchen trennen. Durch eine achtsekündige Szene in der Serie "Game of Thrones" wurde eine mystische Buchenallee in Nordirland international bekannt. Nun wurden einige Bäume in der "Dark Hedges" genannten Straße gefällt, wegen Altersschwäche und Sturmschäden. Die Arbeiten in der Grafschaft Antrim begannen unter den Augen mehrerer Touristen, wie die Zeitung Belfast Telegraph berichtete. Die Straße ist für Autos ohnehin gesperrt, nachdem Besucher auf der Jagd nach einem Foto regelmäßig Verkehrschaos ausgelöst hatten. "Auch wenn wir uns wünschen, dass diese Bäume ewig halten, spricht die Realität dagegen. Sie sind 300 Jahre alt, und diese Arbeiten müssen ausgeführt werden", sagte Storey. Nötig seien nun Neupflanzungen.