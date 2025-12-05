Travis Kelce , 36, Verlobter von Taylor Swift , hat keine Konflikt-Erfahrung mit Taylor Swift , 35, Popsängerin. Sie hätten sich noch nie gestritten. „Noch nicht ein einziges Mal“, sagte der Football-Spieler auf eine entsprechende Frage des Schauspielers George Clooney, der zu Gast in dem Podcast „New Heights“ war, den Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce moderiert. Vor rund drei Monaten hatten Musik-Superstar Taylor Swift und Kelce ihre Verlobung verkündet. Zwei Jahre sind die beiden bisher zusammen.

(Foto: Matt Rourke/AP/dpa)

Oprah Winfrey, 71, US-Talkmasterin, sieht Down Under als Rettung. „Ich glaube, Sie werden das Leben einer ganzen Generation von Kindern verändern, die dadurch ein besseres Leben führen werden“, sagte die 71-Jährige am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Sydney über ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige. Das Gesetz wird in Australien am kommenden Mittwoch eingeführt, ein Novum auf der Welt. „Es gibt so viele junge Menschen, die nicht richtig kommunizieren oder sich unterhalten können, insbesondere Jungen, weil sie schon früh pornografiesüchtig werden und nicht wissen, wie man jemanden nach einem Date fragt“, sagte Winfrey. Australien sei mit dem neuen Gesetz „ein Vorbild für den Rest der Welt“. Dafür habe sie stürmischen Applaus bekommen, schrieb die Zeitung Sydney Morning Herald.

(Foto: Annette Etges/RTL/dpa)

Boris Becker, 58, Ex-Tennisprofi, kommt um die Nachtschichten herum. „Die Nächte sind unterbrochen. Es ist teilweise laut“, sagte 58-Jährige in der RTL-Sendung „2025! Menschen, Bilder, Emotionen“ nach der Geburt seiner Tochter Zoë Vittoria. Aber zum Glück übernehme seine Frau Lilian die Nächte, er mache den Morgen oder den Abend. „Und deswegen schlafe ich heute über Nacht im Hotel – und zwar durch“, sagte Becker. Für den einstigen Wimbledon-Gewinner und seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro, mit der er seit 2024 verheiratet ist, ist es das erste gemeinsame Kind. Becker hat noch vier weitere Kinder.