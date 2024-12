Alex Consani , 21, Model, ist eine Pionierin. Als erste trans Person wurde sie am Montag in London als „Model of the Year“ ausgezeichnet. In ihrer Dankesrede sagte sie laut CNN , dass die Auszeichnung ein „großer Schritt in die richtige Richtung“ sei. „Heute, mehr als jemals, ist es eine wichtige Debatte, wie man sich gegenseitig wirklich unterstützt und bestärkt, ganz besonders diejenigen, denen das Gefühl gegeben wurde, unbedeutend zu sein.“ Auf Tiktok und Instagram folgen Consani 3,9 Millionen und 1,5 Millionen Accounts.

(Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Johannes B. Kerner, 59, Moderator, vermisst einen alten Freund. Nach wie vor sei er ein großer Bewunderer des vor zehn Jahren gestorbenen Udo Jürgens. „Ein unglaublicher Mensch, eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Mir wird das Herz schwer, wenn ich an die letzten Gespräche mit ihm und seiner Lebensgefährtin denke“, sagte Kerner der Deutschen Presse-Agentur. „Nach seinem großen Konzert in der O2 World Arena in Hamburg war ich mit ihm und einem etwas größeren Kreis noch essen im Fischereihafenrestaurant am Hafen. Ich habe die Rechnung übernommen, weil mir das ein Anliegen war“, sagte Kerner. „Da hat er mich noch in der Nacht angerufen und gesagt, das nächste Mal zahle aber ich.“

(Foto: Peter Kneffel/dpa)

Stefan Oster, 59, Bischof von Passau, haut einen raus. Bekannt war er bislang dafür, den Gläubigen stets an Ostern einen Witz zu erzählen. Das Ritual dehnt er nun auf die Vorweihnachtszeit aus. In einem von der Mediengruppe Bayern veröffentlichten Video sieht man Oster, wie er sich an seine Hörerschaft wendet: „Kurz vor Weihnachten. Der Papa sagt zu seinem Sohn: ‚Weißt, das allerschönste Geschenk wäre, wenn du nächstes Jahr ein guter Schüler bist.‘ Sagt der Bua: ‚Papa, ist blöd gelaufen – jetzt hab ich dir schon eine Krawatte gekauft.‘“

(Foto: Georg Wendt/dpa)

Christian Kohlund, 74, Schauspieler, hat Mitleid mit Gleichaltrigen. „Leider gibt es nicht so viele tolle Rollen für Männer meines Alters“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt viele Kollegen, die hervorragende Schauspieler sind, aber leider nichts mehr zu tun haben. Da ist man froh, dass man in so einem Alter noch arbeiten darf.“ Kohlund ist unter anderem durch seine Rolle im „Zürich-Krimi“ bekannt.

(Foto: Christophe Gateau/dpa)

Andre Agassi, 54, Ex-Tennisstar, ist altersweise geworden. „Lasst Euch nicht von Sieg oder Niederlage ablenken“, sagte er jetzt bei einer Veranstaltung der Messe München. In seiner langen Karriere als Profi-Tennisspieler hat sich Agassi, der mit der deutschen Ex-Tennisspielerin Steffi Graf verheiratet ist, oft schwer mit Niederlagen getan und hinterließ mehrfach zertrümmerte Schläger auf dem Platz. Heute empfiehlt Agassi als Lebensmaxime ein bescheideneres Ziel als den Sieg: „Werdet besser.“ 2006 beendete er beendete seine Karriere.