Denn was manche Zuschauer bei Jannings noch aufwühlte, das nervte sie dann zum Beispiel bei Helmut Kohl. Immer wieder brach der Bundeskanzler öffentlich in Tränen aus, vor allem, wenn seine Verdienste gewürdigt wurden. Die Tränen mochten stets ehrlich gewesen sein, sehen wollte man sie trotzdem nicht. Zu viel Emotion, das kann auch mal überfordern.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der polnischen Universität Łódź haben ihn sich jetzt einmal genauer angesehen, diesen Unterschied, der im Deutschen durch Wörter wie „Weinen“, „Heulen“ oder „Flennen“ abgegrenzt wird: Rund 3500 Personen aus fünf Ländern wurden Fotos gezeigt, auf denen traurige Menschen in unterschiedlichen Alltagssituationen zu sehen waren, meist baten sie um irgendwas, zum Beispiel in einer Warteschlange vorgelassen zu werden.

Je kälter jemand wirkt, desto glaubwürdiger kommen seine Tränen an

Das Ergebnis der Studie: Je kälter jemand auf den Bildern wirkte, umso mehr gingen die Befragten davon aus, dass die (digital zugefügten) Tränen auch real seien. Optisch eher spröde Typen wurden – wenn sie weinten – als besonders ehrlich aufgefasst. Also nicht als Heulsusen mit Krokodilstränen.

Als Anlass für ihre Untersuchung erwähnen die polnischen Wissenschaftler in ihrer Einleitung eine Episode aus dem Jahr 2008: Während einer Wahlkampfveranstaltung der Demokraten in New Hampshire war Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton emotional geworden, was von Medien sehr unterschiedlich kommentiert wurde: Die einen bewerteten die Tränen in ihren Augen als Zeichen für Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit, andere als kalkuliert eingesetztes Stilmittel einer Politikerin.

Sicher ist, dass so ein körperlicher Flüssigkeitsschub das Gegenüber grundsätzlich rührt. Und da ist es ganz egal, ob es gerade einen Fußballspieler während einer Pressekonferenz emotional zerreißt oder eine hölzerne Marienstatue in einer Kapelle. Feuchte Augen signalisieren schon bei Babys und Kleinkindern: „So geht es nicht weiter, Leute!“ Das funktioniert seit Jahrtausenden, auch ganz ohne Geschrei. In der polnischen Studie ist in diesem Zusammenhang recht unemotional von „gesellschaftlichem Nutzen“ die Rede.

Weinende Kinder signalisieren: So geht es nicht weiter! (Foto: Z1021 Peter Endig)

Allerdings sollte, auch das geht aus der Untersuchung unter Leitung der polnischen Psychologin Monika Wróbel zumindest indirekt hervor, der Mensch sich im Zeitalter der digitalen Bildbearbeitung darüber im Klaren sein, dass das Blitzen im Auge nicht unbedingt echt sein muss. Es könnte sich zum Beispiel auch um eine Retusche handeln. Aber, so die Wissenschaftler: „Weinen ist ein komplexer, vielschichtiger emotionaler Ausdruck, der nicht nur aus Tränen, sondern auch aus Gesten, Lautäußerungen oder Gesichtsmuskelbewegungen besteht.“ Wer also unbedingt mit Augenflüssigkeit manipulieren möchte, der muss sich auch heute noch gehörig anstrengen, dass man ihm auch glaubt.

Hillary Clinton war sonst nie weinend zu sehen. Gerade deshalb erweckten ihre Emotionen damals große Aufmerksamkeit. Und was ist eigentlich mit Donald Trump? Hat er auch schon mal öffentlich geweint? Von Demonstranten jedenfalls wird er gerne als ballonartiges, schreiendes Riesenbaby durch die Straßen getragen. Vielleicht gilt am Ende ja einfach das: Auch, wer immer nur quengelt, kann für andere durchaus zum Heulen sein.