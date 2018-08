© dpa-rufa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

"Landwirtschaft und Handwerk von damals" - unter diesem Motto fand am Sonntag der Rosstag von Bad Kötzting statt, inzwischen zum 30. Mal. Ministerpräsident Markus Söder nahm erstmals an dem traditionellen Fest in der Oberpfalz teil.