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Tracking„Zahlen haben diese wahnsinnige Aura der Objektivität“

Lesezeit: 4 Min.

Früher hat man höchstens ins Tagebuch geschrieben, wie gut man geschlafen oder wie lang man gelaufen ist. Heute wird das alles durchgetrackt.
Früher hat man höchstens ins Tagebuch geschrieben, wie gut man geschlafen oder wie lang man gelaufen ist. Heute wird das alles durchgetrackt. Bebeto Matthews/AP

Uhren, die den Schlaf tracken, Apps zum Trauern und Matratzen, die Liegeflächen messen – längst wird so gut wie alles in Zahlen erfasst. Worin der Reiz liegt und was die Irrtümer dabei sind, erforscht der Soziologe Stefan Selke.

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Auf dem Bildschirmhintergrund sind die sanften Hügel des Schwarzwalds zu erkennen, als sich Stefan Selke zum verabredeten Interview einschaltet. Er will später noch raus in die Natur, erzählt er, wohl weg von den Maschinen, die unser Leben täglich in Zahlen umwandeln. Der Soziologe erforscht an der Hochschule Furtwangen, wie die digitale Selbstvermessung unser Leben beeinflusst.

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