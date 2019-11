Mindestens ein Mensch ist bei einem Brückeneinsturz nördlich von Toulouse ums Leben gekommen. Es handele sich dabei um eine 15-Jährige, sagte der zuständige Staatsanwalt am Montagmorgen. Die Suche nach weitere Opfern habe jetzt Priorität. Die 150 Meter lange und fünf Meter breite Hängebrücke war am Montagmorgen eingestürzt. Mehrere Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr verletzt, mindestens zwei waren in Lebensgefahr.

Beim Zusammenbruch der Brücke sind mindestens zwei Fahrzeuge in einen Fluss gestürzt: "Die Brücke ist völlig eingestürzt. Wir wissen mit Sicherheit, dass zwei Fahrzeuge abgestürzt sind, ein drittes Fahrzeug wurde gesehen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmorgen dem Sender BFMTV. Rund 80 Einsatzkräfte waren vor Ort, auch drei Hubschrauber waren im Einsatz.

Medien berichteten von mindestens einem Toten, mehrere Menschen würden vermisst. Die Brücke sei zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr eingestürzt, schrieb die Regionalzeitung La Dépêche du Midi. Demnach fuhr ein Lastwagen auf die Brücke, der schwerer als zugelassen war.

"Ich war am Montagmorgen gegen 8.00 Uhr in meinem Badezimmer und hörte einen gewaltigen Lärm", sagte der Anwohner Philippe Duguet der Zeitung. "Ich wohne 300 Meter von dieser Brücke entfernt und es ist eine Route, die ich oft nehme." Die Feuerwehr forderte Autofahrer auf, das Gebiet zu meiden. Die 150 Meter lange und fünf Meter breite Hängebrücke verband die Orte Mirepoix-sur-Tarn und Bessières. Sie wurde 1935 erbaut und 2003 renoviert.

Auf Fotos waren Rettungskräfte zu sehen, die mit Schlauchbooten auf dem Fluss nach Opfern suchten. Auch Taucher waren im Einsatz. Der mittlere Teil der Hängebrücke war vollständig unter Wasser.