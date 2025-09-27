Bei einer Massenpanik auf einer Wahlkampfkundgebung im Süden Indiens sind nach Angaben der Regionalregierung mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 50 weitere Menschen seien verletzt worden, erklärte der Regierungschef des Bundesstaats Tamil Nadu, MK Stalin. Der indische Ministerpräsident Narendra Modi sprach auf X den Betroffenen sein Mitgefühl aus.

Plattform X Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Zu der politischen Veranstaltung des Schauspielers Vijay hatten sich im Bezirk Karur Tausende Menschen versammelt. Vijay, der allein unter diesem Namen bekannt ist, hatte im vergangenen Jahr eine Partei gegründet, die bei den Regionalwahlen Anfang kommenden Jahres antritt. Sie konkurriert mit Modis Partei Bharatiya Janata und der regionalen Regierungspartei DMK.

Augenzeugen berichteten laut der Hindustan Times, dass am Abend Chaos ausgebrochen sei, als sich immer mehr Menschen in Richtung Rednertribüne gedrängt hätten. Viele Menschen hätten in der Menge das Bewusstsein verloren. Vijay habe seine Rede unterbrochen, als er auf das Chaos aufmerksam geworden sei. Die Rede des Politikers von der Regionalpartei Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) habe mit mehr als sechs Stunden Verspätung begonnen, hieß es in Medienberichten. Immer mehr Menschen seien inzwischen zur Veranstaltung geströmt, und die Menge sei unkontrollierbar gewesen.

Vijay ist einer der populärsten Filmschauspieler der Bevölkerungsgruppe der Tamilen. Die Zahl von etwa 30.000 oder mehr Zuschauern übertraf demnach bei Weitem die von den Veranstaltern erwartete Zahl. Bereits bei der Gründung seiner Partei Tamilaga Vettri Kazhagam im vergangenen Jahr waren Medienberichten zufolge sechs Menschen ums Leben gekommen.