8. Oktober 2018, 10:10 Uhr 20 Tote in den USA Ermittler rätseln über Ursache von schwerem Autounfall

Bei einem schweren Autounfall sind am Samstag im US-Bundessaat New York 20 Menschen gestorben.

Eine Stretch-Limousine fuhr am Ende einer abschüssigen Straße auf einen geparkten Wagen auf.

Nun müssen die Ermittler herausfinden, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

17 Freunde wollen in einer Stretch-Limousine zu einer Geburtstagsparty fahren. Doch der Ausflug, der zu einer Brauerei in Cooperstown im US-Bundesstaat New York hätte führen sollen, endet für alle tödlich, als der schwere Wagen am Ende einer abschüssigen Straße auf einem Parkplatz gegen einen leeren Wagen prallt. Auch der Fahrer und zwei Passanten kommen bei dem Unfall im Ort Schoharie am Samstag ums Leben. Laut der Verkehrsbehörde NTSB ist es der folgenschwerste in den USA seit 2009.

Auf Fotos ist der völlig demolierte Unfallwagen in einem Graben zu sehen, neben tief eingegrabenen Fahrspuren im Schlamm liegt ein abgerissener Reifen. Die Managerin eines Cafés, vor dem die Limousine in das geparkte Auto fuhr, sagte der New York Times, das Auto sei vermutlich mit knapp 100 km/h den Hügel hinuntergefahren. Zwei Kunden seien nahe des Parkplatzes von dem Fahrzeug getroffen worden. Sie wolle die schreckliche Szene nicht weiter beschreiben.

Angaben zur möglichen Unfallursache machte die Polizei zunächst nicht, bei allen Opfern handele es sich um Erwachsene. Laut New York Times waren unter den Insassen vier Schwestern, zwei Brüder und mindestens drei junge Paare. Die Beamten bestätigten am Sonntagnachmittag (Ortszeit) die Zahl von insgesamt 20 Toten. Ein Sprecher sagte, der Wagen habe an einer Kreuzung nicht vorschriftsmäßig gehalten. Alle weiteren Einzelheiten sind Gegenstand einer eingehenden Untersuchung. Mehrere Behörden seien damit beschäftigt, den Vorfall aufzuklären, hieß es.

Keine Anschnallpflicht für Passagiere

Auf viele Fragen von Reportern gaben die Ermittler keine Antwort. Über den Fahrer der Limousine wurde zunächst nichts bekannt. Er habe einen Sicherheitsgurt tragen müssen, doch für die Passagiere auf den Rücksitzen sei das nicht Pflicht gewesen, sagte der Sprecher der New York State Police.

Der plötzliche Tod von so vielen Menschen in einer Ortschaft mit 3000 Einwohnern sei "völlig unfassbar", sagte Alan Tavenner, Stadtvorsitzender von Schoharie. "Es bricht mir das Herz für die 20 Leute, die ihr Leben in diesem schrecklichen Unfall verloren haben", erklärte der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo in einer Mitteilung.