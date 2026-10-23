San Giovanni delle Contee war auf dem Weg, ein Geisterdorf zu werden. Die Jungen zogen weg, und dann schloss auch noch das letzte Wirtshaus. Da beschlossen die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner, den Kochlöffel selbst in die Hand zu nehmen.

Auf der Via della Chiesa stehen lange Tische, an denen große Gruppen von Gästen sitzen. Es duftet nach Parmesan, Knoblauch und Gegrilltem. Lampions schaukeln im Abendwind, Katzen schleichen zwischen den Stuhlbeinen umher und warten wie die Menschen auf die Eröffnung des Buffets. Auf einem Tisch haben Mitarbeiterinnen der Osteria Maccalè allerlei Köstlichkeiten bereitgestellt: hausgemachte Pasta mit Fenchel und Salsiccia, Ricotta-Gemüsebällchen, Pizzastücke, Linsensalat, Ofenkartoffeln, Polenta und geschmortes Huhn.