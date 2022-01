Der Ausbruch eines unterseeischen Vulkans in der Nähe des Inselreichs Tonga hat in weiten Teilen des Pazifiks Tsunami-Warnungen ausgelöst. Tongaische Medien berichteten, Flutwellen hätten nach dem Ausbruch des Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai Grundstücke auf der Hauptinsel Tongatapu überschwemmt. Es habe Asche geregnet und Telefonverbindungen seien ausgefallen. Für ganz Tonga wurde am Samstag eine Tsunami-Warnung herausgegeben, wie das örtliche Wetteramt mitteilte.

Das Ausmaß der Schäden war am späten Abend (Ortszeit) zunächst unklar. Medienberichten zufolge wurde Tongas König Tupou VI. aus dem Königspalast in der Hauptstadt Nuku'alofa in Sicherheit gebracht. Der australischen Wetterbehörde zufolge wurde in der Stadt eine 1,2 Meter hohe Welle beobachtet. Von der Erdumlaufbahn aus konnten Satelliten deutliche Aufnahmen des Vulkanausbruchs im Pazifik senden.

Auch die Behörden weiterer Pazifik-Staaten gaben Tsunami-Warnungen heraus, darunter Samoa und Neuseeland. Menschen auf den Fidschi-Inseln wurden aufgefordert, die Küsten "wegen starker Strömungen und gefährlicher Wellen" zu meiden. Für Amerikanisch-Samoa hob der Nationale Wetterdienst der USA (NOAA) die Tsunami-Warnung wieder auf. Der Vulkan-Ausbruch führte demnach zu einem Tsunami. Anhand der vorliegenden Daten sei davon auszugehen, dass die Tsunami-Gefahr jedoch vorbei sei, es aber noch zu Schwankungen des Meeresspiegels kommen könne.

Der Vulkan war am Freitag ausgebrochen und hatte dabei nach Angaben der tongaischen Behörden Asche, Dampf und Gas bis zu 20 Kilometer hoch in die Luft geschleudert. Am Vortag wurden demnach kleine Tsunami-Wellen von bis zu 30 Zentimetern registriert. Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai ist seit Dezember immer wieder aktiv. Der Vulkan liegt etwa 30 Kilometer südöstlich der zu Tonga gehörenden Insel Fonuafo'ou (auch als Falcon Island bekannt).