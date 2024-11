Tom Kaulitz, 35, Musiker und Ehemann, ist genervt vom Morgenritual seiner Ehefrau Heidi Klum, 51. „Ich bin sehr früh aufgestanden, um sieben Uhr“, erzählt er in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Er habe seinen Wecker eigentlich auf 7.30 Uhr gestellt und dann noch bis acht Uhr liegen bleiben wollen. „Aber wenn ich dann höre, dass die Dusche schon an ist, die Kaffeemaschine an ist, sie rumläuft und die Hunde auch schon wach sind – dann fühlt man sich schlecht.“ Seine Frau sei wie immer voller Tatendrang gewesen. „Heidi stellt sich ja nie einen Wecker.“ Sie würde immer von alleine aufwachen. Ausschlafen sei mit seiner Frau nur am Wochenende möglich. Der Gitarrist der Band Tokio Hotel ist seit 2019 mit dem deutschen Model Heidi Klum verheiratet.