Bill Kaulitz , 37, und Tom Kaulitz , 37, Brüder, verarbeiten eine Abfuhr von Thomas Gottschalk . „Ich hab schlechte Nachrichten für dich, die Gottschalks, die gucken leider ‚Wetten, dass …?‘ nicht“, sagte Tom Kaulitz in ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Das Paar habe ausgerechnet an dem Tag schon eine Verabredung. „Muss ja auch jemanden geben, der es nicht guckt“, sagte Tom Kaulitz weiter. „Absolut, den einen muss es geben“, stimmte Bill Kaulitz zu. „Und das ist natürlich super ungünstig, dass jetzt anderthalb Monate vorher man schon weiß, da bin ich ausgerechnet zum Döneressen verabredet, in L.A., wo es gar keinen Döner gibt. Da kann ich leider nicht gucken“, sagte der Tokio-Hotel-Frontmann spöttisch. Die Kaulitz-Brüder wollen „Wetten, dass …?“ vorerst einmalig am 5. Dezember um 20.15 Uhr moderieren.

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Felix Lobrecht, 37, Comedian aus Mettingen, Nordrhein-Westfalen, macht sich Gedanken ums Stuttgarter Stadtmarketing. „Ich finde, ‚Stutte‘ ist ein cooler Spitzname für Stuttgart“, sagte er in der aktuellen Folge seines Podcasts „Gemischtes Hack“ mit Co-Host Tommi Schmitt. Dafür habe er von Fans allerdings „viel Ärger“ bekommen. Die Stuttgarter seien oft „verbissen“, was ihren Lokalpatriotismus angeht, fügte Schmitt hinzu. Lobrecht war vor rund einer Woche für zwei ausverkaufte Shows in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Stuttgart sei „ja nichts fürs Auge“ und eine „Problembär-Stadt“, sagte er, „zumindest größtenteils“. Es gebe auch schöne Ecken.

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Gülsha Adilji, 41, Schweizer Moderatorin, bringt sich mit einem öffentlichen Geständnis in die Bredouille. Im Supermarkt rechne sie an Self-Checkout-Kassen Bioprodukte als günstigere normale Ware ab, erzählte sie in ihrem Podcast „Extrem Therapie“. „Ich wiege dann meinen Bioapfel, wähle aber aus Versehen normale Äpfel an. Bio ist in der Schweiz teilweise drei-, viermal teurer, da denke ich mir: ‚Nee, für Brokkoli zahl ich nicht 18 Franken‘“, sagte sie dem Portal 20 Minuten zufolge. Bei der Einführung der Self-Checkout-Kassen sei eingerechnet gewesen, dass Kunden betrügen würden, behauptet sie. In der Schweiz ist die Empörung jetzt groß. Laut 20 Minuten verurteilte das Obergericht des Kantons Zürich 2021 einen Mann in einem ähnlichen Fall wegen geringfügigen Diebstahls zu einer Geldstrafe.