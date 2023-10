Udo Lindenberg , 77, Sänger, ist nach einer Knieoperation wieder auf dem Weg der Besserung. "Best Doktores mit Goldhänden, Maßarbeit vom Feinsten!", sagte er laut Mitteilung. Nach dem Motto "Hinterm Kniegelenk geht's weiter" trainiere Lindenberg schon wieder für Fitness, Kondition und Geschmeidigkeit. "Da werden die längsten Flure nach meiner Vorstellung schon wieder zum Bühnenlaufsteg durch die Arenen - und ab geht's mit der neuen Turbo-Kugel im Knie. The Show Must Go On." Die Operation am Knie war nötig, weil eine alte Sportverletzung akut geworden war.

Detailansicht öffnen Tom Hanks im Mai 2022. Nun warnt er seine Fans. (Foto: Ian West/dpa)

Tom Hanks, 67, Schauspieler, warnt seine Fans vor KI-Werbung. Ein Video, das mit einer Kopie von ihm für eine Zahnvorsorge werbe, sei ohne sein Wissen angefertigt worden. "Vorsicht" schrieb der zweifache Oscarpreisträger auf Instagram. Und: "Ich habe nichts damit zu tun." Zu der Warnung stellte Hanks ein computergeneriertes Bild von sich. Der Schauspieler hatte im vorigen Mai bereits über die Gefahren und Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz (KI) gesprochen. In einem Podcast sagte Hanks, dass es nun möglich sei, auch nach seinem Tod als Schauspieler zu erscheinen. Er könne auch verjüngt oder älter gemacht werden. KI sei eine künstlerische und eine rechtliche Herausforderung.

Detailansicht öffnen (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Joy Denalane, 50, Sängerin, ärgert sich über das Menschenbild in Schulbüchern. Bei ihren Kinder habe es dort "noch viele Stereotype" gegeben, "und die beiden sind ja noch nicht lange aus der Schule", sagte die Mutter von zwei Söhnen der Zeitschrift Emotion. "Aus irgendeinem Grund sind alle weißen Menschen aus westlichen Ländern unglaublich gut gekleidet und super frisiert. Und die anderen sehen aus, als lebten sie in Hütten ohne Wasserzugang", sagte die Tochter eines Südafrikaners. "Es muss da noch mehr in die Bildungsarbeit investiert werden, damit diese Stereotype nicht immer weiter vermittelt werden."

Detailansicht öffnen (Foto: Privat/dpa)

Cassandra Mae Spittmann, 21, Sängerin aus Duisburg, begeistert Indien. "So eine melodiöse Stimme - und jedes Wort spiegelt Emotionen wider", sagte Premier Narendra Modi in seinem Podcast über die Musikstudentin. "Ihr werdet erstaunt sein, dass diese Stimme einer Tochter aus Deutschland gehört." CassMae, wie sich die Sängerin in den Sozialen Netzwerken nennt, ist seit ihrer Geburt blind, "aber diese schwierige Herausforderung hat sie nicht davon abgehalten, außerordentliche Leistungen zu vollbringen", sagte Modi. Spittmann war noch nie in Indien und hat sich Hindi per App beigebracht. "Der Klang der Sprachmelodien fasziniert mich", sagte sie der dpa. In den Sozialen Netzwerken hat sie inzwischen Hunderttausende Fans - vorwiegend aus Indien. Die 21-Jährige singt mittlerweile auch auf anderen indischen Sprachen, die sie selbst gar nicht spricht, etwa Malayalam, Tamil und Kannada.

Detailansicht öffnen Taylor Swift (links) mit Blake Lively, Ryan Reynolds and Hugh Jackman beim Football. (Foto: Adam Hunger/AP)

Taylor Swift, 33, Sängerin, war schon wieder beim Football. Erneut schaute sie sich ein Spiel der Kansas City Chiefs an und heizte damit Gerüchte über eine Beziehung mit NFL-Spieler Travis Kelce, 33, an. Erst am vergangenen Wochenende war sie beim Sieg gegen die Chicago Bears gewesen und hatte beim Touchdown von Kelce neben dessen Mutter Donna gejubelt. Zum Spiel gegen die New York Jets kam die zwölffache Grammy-Gewinnerin in Begleitung von Ryan Reynolds, 46, Blake Lively, 36, und Hugh Jackman, 54. Seit Kelce im Juli sein Interesse an Swift öffentlich gemacht hatte, spekulieren Fans über den Beziehungsstatus der beiden.