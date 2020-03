Die beiden halten sich gerade in Australien auf. Via Instagram ließ Hanks seine Fans wissen, dass er sich mit dem Virus angesteckt hat.

Der Schauspieler Tom Hanks und seine Frau, die Produzentin und Schauspielerin Rita Wilson, sind eigenen Angaben nach mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Hanks selbst über seinen Instragram-Kanal mit.

Demzufolge hält sich das Paar (beide 63) gerade in Australien auf. Hanks schreibt, dass sich die beiden etwas müde und im Allgemeinen so gefühlt hätten, als seien sie erkältet, leichtes Fieber inbegriffen. Um sich in der aktuellen Situation richtig zu verhalten, seien sie auf das Virus getestet worden, was daraufhin auch nachgewiesen worden sei. Eine Sprecherin des Schauspielers bestätigte der Nachrichtenagentur dpa die Diagnose.

Zu seinem Text stellte Hanks ein Foto von einem Gummihandschuh in einem Mülleimer. Seine Frau und er würden isoliert und beobachtet, wie es die Vorschriften verlangten, schrieb Hanks weiter.