Tom Brady , 48, ehemaliger American-Football-Spieler, behauptet, dass er seinen Hund erfolgreich klonen ließ. Laut einer Mitteilung der Bio-Tech-Firma Colossal, deren Eigentümer Brady seit Kurzem ist, sagte er: „Innerhalb weniger Monate gab Colossal meiner Familie eine zweite Chance mit unserem geliebten Hund.“ Lua, ein Pitbull-Mischling, wurde laut New York Times von Brady und seiner früheren Frau Gisele Bündchen im Dezember 2023 adoptiert. Laut Colossal wurde die Probe, aus der Junie, der geklonte Hund, erschaffen wurde, vor Luas Tod entnommen. Brady sagte weiter: „Ich liebe meine Tiere . Sie bedeuten mir und meiner Familie alles.“

(Foto: Andrew Matthews/AP)

David Beckham, 50, ehemaliger Fußball-Profi, wurde zum Ritter geschlagen. Nach der offiziellen Zeremonie im Windsor Castle, die von König Charles III., 76, ausgeführt wurde, darf sich Beckham nun offiziell „Knight Bachelor“ nennen. Die Ehrung war im Juni bereits bekannt gegeben worden. Seither wird der langjährige Kapitän der englischen Nationalmannschaft Sir David Beckham genannt.

(Foto: Scott A Garfitt/Invision/dpa)

Kim Kardashian, 45, Natürliche Intelligenz, ist unzufrieden mit Chat-GPT. „Ich benutze es für juristische Ratschläge“, sagte sie zu Schauspielerin Teyana Taylor, 34, in einem Gespräch für das Magazin Vanity Fair auf deren Frage, wie sie Künstliche Intelligenz nutze. Wenn sie die Antwort auf eine Frage wissen wolle, gebe sie diese an die KI weiter, die Antworten der KI seien jedoch „immer falsch“. Kardashian gab Chat-GPT Schuld für verpatzte Jura-Prüfungen. „Wegen ihm bin ich ständig durch Tests durchgefallen. Dann werde ich wütend, schreie es an und sage: ‚Wegen dir bin ich durchgefallen! Warum hast du das gemacht?‘“ Kardashian hatte vergangenen Mai nach sechs Jahren Jurastudium ihren Abschluss gefeiert.

(Foto: Maxim Shipenkov/Pool EPA via AP/)

Justus Frantz, 81, Pianist und Dirigent, wird von Wladimir Putin geehrt. Im Moskauer Kreml wurde er vom russischen Präsidenten mit dem „Freundschaftsorden“ ausgezeichnet. „Justus Frantz leistet seit vielen Jahren einen fruchtbaren Beitrag zur Annäherung und gegenseitigen Bereicherung der Kulturen Russlands und der Bundesrepublik Deutschland“, sagte Putin. Frantz war trotz erschwerender westlicher Sanktionen persönlich zur Ordensverleihung nach Russland gereist. „Das ist für mich eine große Ehre, dass ich heute hier sein kann und ich so einen wichtigen Orden habe“, sagte Frantz auf Russisch. Frantz wurde bereits früher für seine Verteidigung der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim von 2014 und Auftritte in Russland in den vergangenen Jahren kritisiert.