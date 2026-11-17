Tokio ist um eine Attraktion reicher, oder eigentlich sind es zwei Attraktionen. Nagi und Pokke heißen die beiden Ziegen, die von der japanischen Bahngesellschaft JR East angestellt wurden, um den Bahnhof von Yotsuya in Ordnung zu halten. Sie grasen seit Kurzem dort, wo man früher kompliziert mit einem Rasenmäher neben den Bahnschienen arbeiten musste. Man kann ihnen dabei zusehen, und das tun nun täglich immer mehr Menschen.

Nagi, männlich, ein Jahr alt, und Pokke, weiblich, zwei Jahre alt, sind in sehr kurzer Zeit „zu unerwarteten Berühmtheiten geworden“, wie die Japan Times berichtet. Sie hätten einen Hype in den sozialen Medien ausgelöst und sogar die Entstehung einer Kryptowährung inspiriert, schreibt die Zeitung weiter. Auf der Brücke mit dem schmiedeeisernen Geländer, die im Stadtteil Yotsuya über die Bahngleise führt, bleiben Frauen und Männer auf dem Weg zur Arbeit stehen, oder auf dem Weg nach Hause. Manche kommen in ihrer Mittagspause, um den Ziegen bei der Arbeit zuzusehen.

Passanten in Yotsuya bei der Ziegenbeobachtung. Foto: David Pfeifer

Man kann Nagi und Pokke leider nicht streicheln oder sonst wie mit ihnen in Kontakt kommen. Es führt nur eine Stahltreppe nach unten zu ihrem Zelt, das in einem bereits leer gegrasten Teil des Nebengleis-Feldes aufgebaut steht, doch die Gittertür zur Treppe ist immer abgesperrt. Manchmal stehen Betreuer in Uniform um die Ziegen herum und versuchen, die Tiere in den Teil des Feldes zu locken, in dem das Gras weiterhin sehr hoch steht. Doch Nagi und Pokke sind störrisch, gelegentlich fangen sie Streit miteinander an, dann rennen sie mit den Köpfen zusammen und müssen von einem JR-East-Mitarbeiter auseinandergezogen werden.

Das Ziegenprojekt der Bahn soll bis Dezember laufen – oder bis der Bewuchs abgefressen ist. Es ist eine Variante von „Kaizen“. So nennt man die japanische Methode, Vorgänge durch viele kleine Schritte zu optimieren. „Kai“ bedeutet Veränderung und „Zen“ Verbesserung. Bekannt wurde Kaizen auch in Deutschland, als sich die Autobauer und Industriekapitäne in den 1980er-Jahren wunderten, wieso in Japan dieselbe Qualität für weniger Geld hergestellt werden konnte.

Doch Kaizen ist ein Prinzip, das in jedem Winkel der japanischen Gesellschaft angewendet wird. Das geht nicht immer gut. Schon gar nicht, wenn Tiere beteiligt sind.

Auf Tiere ist beim Kaizen-Prinzip nicht immer Verlass, manchmal fressen sie einfach das Falsche

So ließ die japanische Regierung im Jahr 1979 einige Mungos auf der subtropischen Insel Amami-Ōshima aussetzen. Diese den Erdmännchen ähnlichen Raubtiere sehen putziger aus, als sie sind. Sie gelten als natürliche Feinde der giftigen Nabu-Schlange, die auf Amami-Ōshima eine Gefahr für die menschlichen Einwohner darstellt. Die Idee war gut, sie ging nur schief, weil Nabu-Schlangen nachtaktiv, Mungos aber tagaktiv sind. Abbekommen haben es dann die kleinohrigen Amami-Kaninchen, die ohnehin schon eine bedrohte Art waren. Sie wurden von den neu angekommenen Mungos gefressen, die keinerlei Anstalten machten, sich bei Nacht auf die gefährlichere Jagd nach Nabu-Schlangen zu machen. Es dauerte bis 2024, bis man alle Mungos aufgespürt hatte und die Insel wieder frei von ihnen war.

Daher vielleicht die amtlichen Ziegen-Betreuer unter der Brücke in Yotsuya, die auch nicht so genau zu wissen scheinen, was sie mit den Tieren tun sollen.

Nagi und Pokke mit ihrem Betreuungspersonal. Medienvertreter müssen mindestens zwei Wochen auf einen Pressetermin warten. Foto: David Pfeifer

Manchmal füllen sie einen Zettel aus. Auf eine Anfrage der SZ, ob man die Ziegen offiziell besuchen dürfe, antwortet eine Pressestelle der JR East mit einem Excel-Formular und der Ankündigung, dass das frühestens in zwei Wochen möglich sei. Aber wer weiß, ob die beiden dann noch dort grasen?

Der Hype um die Ziegen kam für die JR East überraschend. Eigentlich wollte man nur testen, ob die Ziegen die Rasenmäher ersetzen können, als umweltfreundliche und nicht lärmende Methode. Der Einsatz von Ziegen zu Arbeitszwecken ist in Japan auch keine totale Neuheit. Die Bahngesellschaft Seibu Railway startete bereits 2009 eine ähnliche Initiative. So etwas habe „einen positiven Effekt auf die Anwohner, da es das Bewusstsein für die natürliche Umwelt schärft“, so drückt es Professor Masato Yayota in der Japan Times aus. Er war 2020 Mitautor einer Studie über die Vorteile der Beweidung durch Ziegen.

Eine Ziege am Yotsuya-Bahnhof liegt nun im Schatten des Zelts, während die andere konsequent nur an einer Stelle frisst, an der das Gras ohnehin schon bis zum Boden abgenagt ist. Auf der Brücke sammeln sich unterdessen weitere Fans, gelegentlich blickt eine der Ziegen nach oben. Yotsuya ist ein zentral gelegener Knotenpunkt in der hochverdichteten Megacity Tokio mit ihren 38 Millionen Einwohnern. Da ist ein bisschen Ablenkung zwischen all dem Beton und Stahl, der überfüllten Bahn und der hohen Taktung des Alltags durchaus willkommen. Die meisten Zuschauer ziehen allerdings nur ihr Smartphone raus und machen ein Bild von Nagi und Pokke, bevor sie weitereilen.