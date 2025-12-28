Makoto Ueda ist ein echter Fachmann für leere Häuser. Sein ganzes Berufsleben dreht sich um die Akiya, so heißt Leerstand auf Japanisch. Denn Makoto Ueda ist der Akiya-Beauftragte der Präfektur Tokio, in der nach offiziellen Zahlen 10,9 Prozent aller Häuser und Wohnungen leer stehen, also insgesamt ungefähr 900 000, so viele wie nirgendwo sonst in Japan.