TokioDie Stadt der verlassenen Häuser

Lesezeit: 5 Min.

Verlassen im Soshigaya-Park von Tokio: Das Haus, in dem vor 25 Jahren eine ganze Familie ermordet wurde.
In Tokio stehen 900 000 Häuser und Wohnungen leer. Luxusappartements ebenso wie halb verrottende Geistergebäude. Die Gründe sind vielfältig, manchmal steckt ein längst vergangener Mord dahinter.

Von Thomas Hahn, Tokio

Makoto Ueda ist ein echter Fachmann für leere Häuser. Sein ganzes Berufsleben dreht sich um die Akiya, so heißt Leerstand auf Japanisch. Denn Makoto Ueda ist der Akiya-Beauftragte der Präfektur Tokio, in der nach offiziellen Zahlen 10,9 Prozent aller Häuser und Wohnungen leer stehen, also insgesamt ungefähr 900 000, so viele wie nirgendwo sonst in Japan.

