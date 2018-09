18. September 2018, 14:31 Uhr Tötungsdelikt in Chemnitz 22-jähriger Tatverdächtiger kommt frei

Yousif A., der seit drei Wochen in Haft sitzt, weil er im Verdacht steht, Daniel H. in Chemnitz getötet zu haben, kommt nach Angaben seines Anwalts gegenüber NDR und SZ auf freien Fuß.

Vergangene Woche berichtete der NDR, dass der Anwalt von Yousif A. eine Aufhebung des Haftbefehls beantragt hatte, da keine der im Haftbefehl benannten Beweismittel "nur im Geringsten auf eine Tatbeteiligung" seines Mandanten hinwiesen. Yousif A. hatte ausgesagt, er sei zwar am Tatort gewesen, habe das Geschehen aber nur beobachtet. Zeugen hätten seine Aussage gegenüber der Polizei bestätigt.

Der 35-jährige Daniel H. war in der Nacht zum 26. August am Rande des Chemnitzer Stadtfestes erstochen worden. Drei Asylbewerber, darunter Yousif A., standen in Verdacht, ihn getötet zu haben. Einer von ihnen befindet sich noch in Haft, ein dritter ist nach wie vor flüchtig. Der Vorfall löste in Chemnitz mehrere Demonstrationen aus, bei denen es auch zu fremdenfeindlichen Angriffen kam.