Touristen aus DeutschlandEine Tragödie im Istanbul-Urlaub

Lesezeit: 2 Min.

Ein Krankenwagen fährt durch eine Fußgängerzone in Istanbul. In der türkischen Metropole sind drei deutsche Touristen gestorben. Die Todesursache ist noch unklar. (Symbolbild)
Ein Krankenwagen fährt durch eine Fußgängerzone in Istanbul. In der türkischen Metropole sind drei deutsche Touristen gestorben. Die Todesursache ist noch unklar. (Symbolbild) (Foto: YASIN AKGUL/AFP)

Eine Familie aus Hamburg reist nach Istanbul, wenige Tage später sind Mutter und Kinder tot, der Vater liegt noch auf der Intensivstation. War eine Lebensmittelvergiftung durch Streetfood die Todesursache oder hat das Hotel Schuld?

Von Raphael Geiger, Istanbul

Man merkt den türkischen Behörden an, dass sie in Eile sind. So schnell wie möglich möchten die Ermittler herausfinden, was zu der Tragödie führte, über die türkische wie deutsche Medien in diesen Tagen berichten. Wie kann es sein, dass eine Mutter und ihre Kinder sterben, die zum Urlaub nach Istanbul reisten? Der Vater liegt noch im Krankenhaus, er soll, wie die Zeitung Hürriyet berichtet, derzeit intubiert werden.

