Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 1,03 Millionen Menschen gestorben. Die Zahl der Todesfälle ist damit erstmals seit 2016 gesunken, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. 2022 waren es noch 1,07 Millionen Sterbefälle. Mehr als die Hälfte der im vergangenen Jahr gestorbenen Frauen und fast ein Drittel der Männer waren 85 Jahre und älter. Wie schon in den Vorjahren waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache für etwa ein Drittel der Verstorbenen, gefolgt von Krebserkrankungen bei 22,4 Prozent aller Todesfälle.