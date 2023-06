Von Kerstin Lottritz

Nur sechs Meter und siebzig Zentimeter ist das Boot lang, mit dem fünf Menschen zum Wrack der Titanic tauchen wollten. Zu jenem Luxus-Dampfer, der am 15. April 1912 nach einer Kollision mit einem Eisberg im Nordatlantik gesunken ist. Mehr als 1500 Menschen kamen damals ums Leben. Und jetzt werden dort, wo das Schiffswrack in einer Tiefe von 3803 Meter liegt, wieder Menschen vermisst. Fünf Passagiere sollen in der kleinen Titan sitzen, der Sauerstoff in dem Tauchboot reicht wohl nicht mehr lange. Und so hat ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen.