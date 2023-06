Von Peter Burghardt, Washington

Diese hämmernden Geräusche aus dem Meer - waren das wirklich Lebenszeichen? Am Dienstag sollen die Signale im Umkreis der vor mehr als einem Jahrhundert gesunkenen Titanic zunächst von einem kanadischen Flugzeug empfangen worden sein, und zwar ungefähr alle 30 Minuten. Dann vier Stunden später erneut und auch wieder am ostamerikanischen Mittwoch, als es in Europa schon Donnerstag wurde. Aber was hatten die Signale zu bedeuten?