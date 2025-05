Vor elf Jahren stand Linh Tran aus Hamburg zum ersten Mal an einem Tischkicker, ganz klassisch, in einer Kneipe. Heute ist sie Weltmeisterin und schlägt auch männliche Topspieler. Ein Gespräch über Nervenstärke, Alphamännchen-Gehabe und das schönste Geräusch im Tischfußball.

Interview von Stefan Wagner

Sie ist 29 Jahre alt und spielt mit Puppen – aber es ist nicht so, wie es klingt: Linh Tran aus Hamburg ist die beste Tischfußballspielerin der Welt. Sie ist mehrmalige deutsche und Europameisterin, 2022 wurde sie Weltmeisterin im Frauen-Einzel und mit dem Nationalteam. Seit eben jenem Jahr ist sie Profi und verdient ihren Lebensunterhalt mit dem Tischkickern. Im Sommer will sie ihre WM-Titel in Saragossa verteidigen. Wie darf man sich so eine Karriere vorstellen?