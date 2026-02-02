Die Schützen, so wird in Tirol gerne gesagt, gehörten zu Tirol wie der Papst zu Rom. Das bedeutet: Man kommt um die Schützenvereinigungen nicht herum. Sie sind Teil des Gemeindelebens, der Bund der Tiroler Schützenkompanien (BTSK) ist mit mehr als 17 000 Mitgliedern einer der größten Verbände in dem Bundesland. Und die Tiroler Schützen marschieren bei offiziellen Anlässen auf und flankieren mit ihren Lederhosen und den farbenprächtigen Jankern rote Teppiche oder Empfänge von Staatsbesuchen. Dazu kommt eine lange Geschichte, Stichwort Andreas Hofer. Zu Zeiten Napoleons kämpften die gebirgserfahrenen Schützen unter der Führung des Tiroler Freiheitskämpfers gegen bayerische und französische Truppen.
ÖsterreichDie Aufgaben einer Frau: für Verpflegung sorgen und dekorativ aussehen
In Tirol wollten zwei Schützenkompanien ihre Regeln ändern und auch weiblichen Mitgliedern das Tragen von Gewehren erlauben. Also startete der Verband eine geheime Abstimmung.
Von Verena Mayer, Wien
