Im norditalienischen Treviso findet dieses Wochenende schon zum zehnten Mal eine besondere Weltmeisterschaft statt: die im Tiramisù-Zubereiten. 12 000 Löffelbiskuits, 170 Kilo Mascarpone und 300 Kilo Kakaopulver werden da verarbeitet. Francesco Redi hat den Tiramisù World Cup einst begründet. Und er meint es damit durchaus ernst.

SZ: Herr Redi, heute schon Tiramisù gegessen?

Francesco Redi: Ich war gerade dabei, als Ihr Anruf kam.

Wie viel Tiramisù essen Sie denn?

Na ja, ich probiere so 600 im Jahr, auf der ganzen Welt. Aber probieren ist etwas anderes als essen. Ich hatte Namenstag, dazu gehört Tiramisù, das wollte ich gerade nachholen.

Wann isst man Tiramisù? Der Name bedeutet ja „zieh’ mich hoch“, das hat man je nach Tageszeit mehr oder weniger nötig.

Tiramisù kann man immer essen. Hier in Treviso gibt es mehrere Hotels, die es sogar zum Frühstück anbieten.

In Treviso findet auch Ihre Weltmeisterschaft statt. Die nebenbei mehr Touristen in die Stadt bringen soll.

Hier ist das moderne Tiramisù geboren, im Restaurant „Le Beccherie“ in den Siebzigerjahren. Und dann hat es sich schneller verbreitet als Google. Zwanzig Jahre später war es schon in Hollywood.

Francesco Redi, Gründer des Tiramisù World Cup. Foto: Privat

Wie kamen Sie auf den Gedanken: eine Tiramisù-WM, das braucht die Welt?

Ich hatte einen Job an der Uni und war in 14 europäischen Ländern unterwegs, in China und in Japan. Und überall hatten die Restaurants Tiramisù auf der Karte. Meine Kollegen wussten aber teils gar nicht, wo das eigentlich herkommt. Bei uns in Treviso aber gibt es Tiramisù bei jedem Geburtstag. Und alle sind überzeugt, dass ihre Mama das beste macht oder ihre Oma oder ihr Onkel oder ihr Hund. Da dachte ich, lasst uns darüber doch mal abstimmen.

Bis heute dürfen nur Laien bei der WM antreten. Restaurant-Profis haben keine Chance auf den Titel.

Das liegt daran, dass Tiramisù immer ein Nachtisch für zu Hause war. Entsprechend verbunden mit Gefühlen und Erinnerungen. Noch vor 15 Jahren gab es hier in der Stadt kaum Restaurants, die es angeboten haben. Inzwischen ist es ein Botschafter Italiens in der Welt. Auf Instagram gibt es mehr Inhalte über Tiramisù als über das Kolosseum.

Wurden Sie mal belächelt für die Idee?

Natürlich. Die Leute fragten am Anfang, wen das schon interessieren soll. Wir sind sehr langsam gewachsen. Inzwischen machen wir den Vorentscheid in Brasilien und den in Kanada. Und niemand lacht mehr drüber.

Teilnehmende treten in zwei Kategorien an: mit dem Original-Rezept oder mit der kreativen Variante. Vorgegeben im Original-Rezept sind Löffelbiskuits, Mascarpone, Ei, Kaffee, Kakao und weißer Zucker. Mehr darf nicht rein.

Ein Tiramisù von der vergangenen Weltmeisterschaft 2025. Foto: Stefano Mazzola/Getty Images Ein Tiramisù von der vergangenen Weltmeisterschaft 2025. Foto: Stefano Mazzola/Getty Images Beim kreativen Rezept kann man die Kekse austauschen oder braunen statt weißen Zucker verwenden. Und man darf drei weitere Zutaten hinzufügen.

Kein Alkohol?

Kein Alkohol. Der überdeckt den Geschmack.

Das klingt schon recht streng. Schmecken am Ende nicht alle Wettbewerbsbeiträge gleich?

Denkt man vielleicht. Aber es reicht schon ein Gramm Zucker mehr, um das gesamte Gleichgewicht des Tiramisù zu verändern!

Waren Sie schon mal auf einer deutschen Grillfeier? Da wird alles Mögliche als Tiramisù bezeichnet, auch ohne jede Spur von Mascarpone, Ei oder Kaffee. Erdbeeren mit Joghurt und Sahne, Hauptsache irgendwie geschichtet und mit Keks.

So was sehe ich entspannt.

Entspannt?

Innovation lässt ein Produkt länger leben. Aber ja, im Tiramisù-Wettbewerb ginge so ein Dessert nicht durch. Wir wurden schon sehr viel kritisiert dafür, dass wir diese kreative Kategorie überhaupt eingeführt haben.

Was waren die kreativsten Ideen?

Nicht immer die besten. Es gab mal jemanden, der wollte Tiramisù mit Thunfisch machen. Dem haben wir dann nahegelegt, dass man den Dessert-Charakter nicht verfälschen darf. Er hat es bleiben lassen.

Das schlimmste Tiramisù, das Sie probiert haben?

Eines mit roten Zwiebeln. Keine karamellisierten, nein, rohe. Und eines, bei dem Chili alles übertüncht hat.

Was bekommt die Gewinnerin oder der Gewinner eigentlich?

Einen Preis als solchen gibt es nicht, aber eine Menge Aufmerksamkeit. Die meisten machen einfach mit, weil sie gern dabei sind. Wir haben hier Leute, die trainieren das ganze Jahr darauf. Teils gibt es in ihren Ländern nicht mal Mascarpone. Die fahren dann nach Italien für Vorratseinkäufe.

Woran erkennt man nun das beste Tiramisù?

Es ist das, bei dem die Zutaten am besten ausgewogen sind.

Weitere Folgen der Serie „Ein Anruf bei …“ finden Sie hier.