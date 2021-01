Von Alexander Menden

In der entscheidenden Szene von Sally Potters Film "Orlando" wacht der Titelheld, gespielt von Tilda Swinton, nach mehrtägigem Schlaf auf. Er erhebt sich, tritt nackt an eine Waschschale und erkennt beim Blick in den Spiegel, dass er sich von einem Mann in eine Frau verwandelt hat. Swinton wendet sich direkt der Kamera zu und sagt: "Dieselbe Person. Überhaupt kein Unterschied. Nur ein anderes Geschlecht."