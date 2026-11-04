Til Schweiger , 62, Schauspieler, hat zur Freude seiner PR-Agentur mal eine Party sausen lassen. Im Interview mit dem Playboy erzählte er , er habe 2009 beim Dreh von „Inglourious Basterds“ Harvey Weinstein kennengelernt, den US-Filmmogul und mittlerweile verurteilten Sexualstraftäter. Weinstein war der Produzent des Films und galt zu der Zeit noch als Königsmacher der US-Filmindustrie. „Er kam am Set auf mich zu und sagte: ‚Til, es ist eine Ehre, mit dir zu arbeiten.‘ Dass ich ein ‚amazing actor‘ (großartiger Schauspieler) bin, hat er gesagt und einfach ‚wonderful‘ (wunderbar)“, sagte Schweiger. Er habe gedacht: Vielleicht sei der ja doch kein Arsch. Nachts habe dann das Telefon geklingelt, erzählte Schweiger. „Eine LA-Nummer, 213.“ Es sei Weinstein gewesen, der ihn gefragt habe, wo er sei. Er wolle im Club feiern gehen. „Du stehst jetzt auf!“, habe er Schweiger gesagt. „Harvey“, habe der entgegnet, „du hast mich nicht verstanden, ich liege im Bett, ich komme nicht.“ Irgendwann habe Schweiger aufgelegt. Am nächsten Morgen habe er 17 verpasste Anrufe und eine Mailbox voller Beleidigungen gehabt. Das sei sein einziger Kontakt mit Weinstein gewesen, sagte Schweiger. Ob es ihm Türen in Hollywood geöffnet hätte, wenn er mitgegangen wäre? „Ich glaube, dazu war das zu nichtig. Der hat mich in dem Moment halt als Frauen-Magnet gebraucht.“

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Perseo, chilenische Hauskatze, ist nun höchstrichterlich von der Pflicht des Pendelns befreit. Das hat der Oberste Gerichtshof von Chile in einem Rechtsstreit zwischen zwei Menschen entschieden, die ihre Beziehung beendet hatten. Nach der Trennung hatte der Mann vor Gericht noch eine abwechselnde Betreuung der einst gemeinsam gehaltenen Hauskatze erwirkt, die monatliche Übergabe sollte laut Medienberichten auf einer Polizeiwache erfolgen. Die Frau war gegen diese Regelung in Berufung gegangen. Die fünf Richter des Obersten Gerichtshofs entschieden nun einstimmig, das Pendeln sei für die Katze nicht zumutbar. Perseo sei als „fühlendes Wesen“ zu betrachten, dessen Wohlergehen Vorrang vor den Interessen und Rechten seiner Besitzer haben müsse. Im vorliegenden Falle bestehe zudem eine „hohe Konfliktbereitschaft“ zwischen den beiden Parteien. Konkret sprach das oberste Gericht der Frau des früheren Paares das Recht zu, die Katze zu betreuen. Sie hatte das Tier auch angeschafft.

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Sido, 45, Rapper, ist wegen der Berliner Mieten aggro. Im nächsten Monat müsse er seinen Laden „Svenni’s Nachtshop“ schließen, sagte Sido im Podcast „Take me Späti“ von Sara Arslan. Grund dafür seien die gestiegenen Mieten. „Das kannst du mit so einem Späti nicht finanzieren“, sagte Sido. Dem Portal t-online.de zufolge hatte Sido den Spätkauf in der Nähe des Ostkreuzes im Jahr 2021 gemeinsam mit dem Rapper Bozza und Armin Bahari-Darakhshan eröffnet. Damals habe die Miete für den Laden noch bei 4000 Euro im Monat gelegen, sagte Sido nun im Podcast. Mittlerweile seien es 6000 Euro. „Wir können uns das nicht mehr leisten.“

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Chris Rock, 62, Comedian, gibt Journalisten Lektionen im Älterwerden. Im Gespräch mit dem Magazin GQ fragte er den Interviewer Zach Baron, wie alt der sei. Antwort: 44. „Ich gebe dir etwa zwölf, 15 Jahre“, sagte Rock. In den Fünfzigern beginne es, dass man Freunde und Bekannte verliere, nicht durch Unfälle, sondern natürliche Todesursachen. „Du verlierst Menschen, die nicht gesund essen. So einfach ist es. Es sind nicht mal die Suchtkranken, die anfangen zu gehen.“ Sein eigener Vater sei jung gestorben, ungefähr zu der Zeit, als Rock erstmals in der Sketchshow „Saturday Night Live“ auftrat. „So etwas macht dich erwachsen. Oder es zerbricht dich.“ Er habe sich damals gesagt: „Jetzt mach ernst, komm klar.“ Er habe seine Karriere dann gezielt vorangetrieben.