US-Golfstar Tiger Woods ist am Freitag nach einem Autounfall in den USA wegen Drogenverdachts für mehrere Stunden festgenommen worden. Ein Atemalkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt, sagte John Budensiek vom Martin-County-Sheriff-Büro in Florida auf einer Pressekonferenz. Einen Urintest habe Woods aber nicht machen wollen. Die Ermittler vermuten, dass er „irgendein Medikament oder eine Droge“ zu sich genommen habe.

Mittlerweile ist Woods, der bei dem Unfall unverletzt blieb, wieder auf freiem Fuß. Er kam auf Kaution frei, wie eine Sprecherin des Sheriff-Büros von Martin County Medienberichten zufolge mitteilte. Am späten Freitagabend (Ortszeit) wurde der 50-Jährige beim Verlassen des Bezirksgefängnisses in einem Auto fotografiert. Gemäß den Gesetzen Floridas zu Trunkenheit am Steuer war er acht Stunden lang in der Einrichtung festgehalten worden.

Die Polizei hatte am Freitag gegen 14 Uhr Ortszeit einen Anruf erhalten, demzufolge sich ein Auto in der Stadt Jupiter Island in Florida überschlagen habe. Nach Angaben des Sheriffs soll Woods in einem Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen eines Fahrzeugs angesetzt haben, das zugleich abbiegen wollte. Woods' Geländewagen streifte dabei den Anhänger des anderen Fahrzeugs, kippte auf die Seite und schlitterte über die Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Sheriff niemand.

John Budensiek sagte nach der Festnahme, der Golfstar habe am Tatort lethargisch gewirkt. „Wir glauben, dass das auf die Substanz zurückzuführen war, unter deren Einfluss er stand.“ Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden.

In Woods' Fahrzeug wurden keine Drogen oder Medikamente gefunden. Da Woods den Urintest verweigerte, was ihm nach dem Recht des Bundesstaates Florida zusteht, werden die Behörden „niemals endgültige Ergebnisse darüber erhalten, unter welchem Einfluss er sich zum Zeitpunkt des Unfalls befand“, sagte Budensiek.

Woods war bereits im Februar 2021 in Los Angeles mit dem Auto von der Straße abgekommen, hatte sich mehrfach überschlagen und dabei komplizierte Brüche am Bein erlitten. Er lag drei Wochen im Krankenhaus und danach nach eigenen Angaben weitere drei Monate in einem Krankenbett bei sich zu Hause in Florida.

Zuletzt befeuerte Woods Gerüchte um ein großes Comeback

Woods hatte zuletzt Gerüchte um ein Comeback bei den ab dem 9. April stattfindenden US-Masters in Augusta befeuert. Der 50-Jährige hatte nach langer Verletzungspause am vergangenen Dienstag in der neuen Indoor-Liga Tomorrow's Golf League für Aufsehen gesorgt, als er dort überraschend einige Schläge machte.

Seinen letzten größeren Auftritt hatte Woods bei den British Open 2024. Nach einem Achillessehnenriss im Frühjahr 2025 fiel er für die Saison aus – und ließ sich im vergangenen Herbst dann ein weiteres Mal am Rücken operieren. „Dieser Körper … Er erholt sich nicht mehr so wie damals, als ich 24, 25 war. Das heißt nicht, dass ich es nicht versuche“, sagte Woods. Mit Blick auf die US-Masters ergänzte er: „Ich möchte spielen, ich liebe das Turnier.“ Er werde auf jeden Fall vor Ort sein, so der US-Amerikaner. „Wir werden sehen, wie es läuft. Ich werde diese Woche zu Hause trainieren und weiter versuchen, Fortschritte zu machen.“