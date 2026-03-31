US-Golfstar Tiger Woods hat nach seinem Autounfall in Florida auf nicht schuldig plädiert und zugleich eine Auszeit auf unbestimmte Zeit angekündigt. Auf der Plattform X erklärte er, er wolle sich in Behandlung begeben und sich auf seine Gesundheit konzentrieren. „Ich werde mir die Zeit nehmen, die es braucht, um gesünder, stärker und konzentrierter zurückzukommen – sowohl persönlich als auch beruflich“, schrieb er. Zugleich bat er um Privatsphäre für sich und seine Familie. Ein Comeback beim Masters in Augusta, über das zuletzt spekuliert worden war, werde es nicht geben.

Der 50-Jährige war vor drei Tagen wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und der Verweigerung eines Urintests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden. Nach Angaben der Polizei hatte Woods angegeben, kurz vor dem Unfall auf sein Handy geschaut und den Radiosender gewechselt zu haben, ehe er mit seinem Geländewagen den Anhänger eines anderen Fahrzeugs streifte und sich überschlug. Auf die Frage nach eingenommenen Medikamenten soll er gesagt haben: „Ich nehme ein paar.“

Bei der Durchsuchung fanden Beamte Tabletten in seiner Hosentasche

Bei der Durchsuchung fanden Beamte zwei weiße Tabletten in seiner Hosentasche, offenbar ein starkes Schmerzmittel. Laut Polizeibericht wirkte der Golfstar nach dem Unfall lethargisch, schwitzte stark und zeigte „mehrere Anzeichen von Beeinträchtigung“, darunter langsame Bewegungen sowie gerötete und glasige Augen. Ein Atemalkoholtest ergab allerdings einen Wert von null; einen Urintest lehnte Woods ab.

Der Vorfall erinnert an das Jahr 2017, als Woods ebenfalls in Florida wegen des Verdachts auf Drogenmissbrauchs am Steuer festgenommen wurde und sich danach in stationäre Behandlung begab. Zuletzt hatte der 15-malige Major-Sieger mit Trainingsschlägen in der neuen Indoor-Liga „Tomorrow’s Golf League“ Spekulationen über ein mögliches Masters-Comeback befeuert.

Seine erste Gerichtsverhandlung ist für den 23. April angesetzt.