James David Vance , 40, US-Vizepräsident, hat im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, DC, ein Pfeifkonzert besucht. Als er mit seiner Frau Usha Vance am Donnerstagabend seinen Logenplatz einnahm, brach der Saal in laute Buhrufe aus, berichtet die New York Times . Laut Augenzeugen habe dieses musikalische Vorspiel etwa 30 Sekunden gedauert. Danach spielte das National Symphony Orchestra unter anderem Dmitri Schostakowitschs Violinkonzert Nr. 2. Präsident Donald Trump hatte vor einem Monat den Vorstand des Kennedy Centers ausgetauscht und sich selbst zum Vorsitzenden ernannt, um die Künste vom „Wokismus“ zu befreien. Als neuen Direktor installierte er den Ex-US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, der kürzlich auf eine Frage zum neuen Programm sagte, man plane „eine große, riesige Feier der Geburt Christi an Weihnachten“.

(Foto: Charlie Riedel/AP)

Tiger Woods, 49, US-Golfer, ist offenbar auf dem Weg, ein Teil der Trump-Familie zu werden. Wie die Daily Mail berichtet, sind Woods und Vanessa Trump seit Kurzem ein Paar. Vanessa Trump ist die Ex-Frau von Donald Trump Jr., dem ältesten Sohn des US-Präsidenten, die beiden haben fünf gemeinsame Kinder. Tiger Woods könnte somit Stiefvater von Trumps Enkelkindern werden. Vanessa Trump und Tiger Woods wohnen laut Daily Mail beide in Palm Beach, Florida, nur 20 Minuten voneinander entfernt.

(Foto: Jörg Carstensen/dpa)

Loi, 22, Sängerin, hat ein Mama-im-Publikum-Komplex. „Sobald ich weiß, dass meine Mama von unten zuguckt, die nie etwas verurteilen würde, die mich am meisten unterstützt, aber wenn sie zuschaut, ist mein Nervositätslevel hoch vier“, sagte die aus Mannheim stammende Musikerin in der Sendung „Silvia am Sonntag“ des hessischen Privatsenders Hit Radio FFH. Die Bindung zu ihrer Mutter sei sehr eng. „Meine Mama kann mich lesen“, sagte Loi, die eigentlich Leonie Greiner heißt. „Ich kann lachen, wie ich möchte, sie sieht den Unterschied zwischen irgendeiner Lache und ,‚Irgendwas ist‘.“

(Foto: Evan Agostini/dpa)

Justin Bieber, 31, Ex-Kinderstar, bezichtigt sich selbst der Selbstsucht. „Die Leute haben mir mein ganzes Leben lang gesagt: ‚Wow, Justin, das hast du verdient‘, und ich persönlich habe mich immer unwürdig gefühlt, als wäre ich ein Betrüger“, schrieb der Popmusiker in einer Instagram-Story. Wenn Menschen ihm sagten, er verdiene etwas, habe er sich „hinterhältig“ gefühlt und sich gedacht: „Verdammt, wenn sie nur meine Gedanken kennen würden, wie wertend ich bin, wie egoistisch ich wirklich bin, dann würden sie das nicht sagen.“ Bieber ergänzte: „Ich fühle mich definitiv an den meisten Tagen unvorbereitet und unqualifiziert“.

Sam Jones, US-Influencerin, hat es in nur wenigen Sekunden geschafft, von einem ganzen Kontinent gehasst werden. Die Frau hatte ein Video gepostet, das einen landesweiten Shitstorm auslöste. Auf dem Video entreißt sie am Straßenrand ein Wombat-Baby seiner Mutter, läuft weg und hält es stolz in die Kamera. Dabei ist das Lachen eines Mannes zu hören, der sich auch über die hinterherlaufende Wombat-Mutter lustig macht. Nach landesweiter Empörung habe die Frau fluchtartig das Land verlassen, berichtete der Sender 9News unter Berufung auf die Regierung. „Es gab noch nie einen besseren Tag für Wombat-Babys in Australien“, kommentierte Innenminister Tony Burke die Abreise der Amerikanerin. Die Frau, die rund 90 000 Follower auf Instagram hat, ist Medien zufolge eine begeisterte Jägerin. Am Ende des Videos setzt die Influencerin das Tier zurück an den Straßenrand – aber die Wombat-Mutter ist nicht mehr zu sehen. Premierminister Anthony Albanese sprach von einem Skandal und schlug der Influencerin vor: „Nimm ein Baby-Krokodil seiner Mutter weg und schau, wie du damit zurechtkommst.“