Herden kennt Rasem Baban gut, das war also nicht die Herausforderung vergangene Woche für den Chef des Münchner Tierparks. Auch die Unterart der Fotografen-Herde, wie sie am Mittwoch mal wieder im Zoo einfiel, ist Baban gewohnt. Der 59-Jährige hat schon zu mehreren Krisen- oder Freudenterminen mit großer medialer Aufmerksamkeit geladen.