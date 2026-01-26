Herden kennt Rasem Baban gut, das war also nicht die Herausforderung vergangene Woche für den Chef des Münchner Tierparks. Auch die Unterart der Fotografen-Herde, wie sie am Mittwoch mal wieder im Zoo einfiel, ist Baban gewohnt. Der 59-Jährige hat schon zu mehreren Krisen- oder Freudenterminen mit großer medialer Aufmerksamkeit geladen.
Rasem Baban, Chef des Münchner ZoosEin Diplomat für bedrohte Tiere
Lesezeit: 2 Min.
Spätestens im Jahr 2028 sollen zwei Große Pandas nach Hellabrunn ziehen. Der Direktor von Hellabrunn hat nun zwei Aufgaben: ihnen eine Unterkunft zu bauen und zu schauen, wo Lamas und Paviane dann bleiben.
Von Philipp Crone
