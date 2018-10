17. Oktober 2018, 13:34 Uhr "Wildlife Photographer of the Year" Von scheuen Luchs-Jungen und ausgestopften Ameisenbären

Der Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" ist eine Plattform für die besten Naturfotografien der Welt. Manche Aufnahmen sind so fantastisch, dass man sich fragt, ob sie echt sind.

Orangenfarbener Kopf, Mininase, kleine Glotzaugen, goldene Haarpracht: Die Hauptattribute des Goldstumpfnasenaffen erinnern, vom blauen Gesicht abgesehen, irgendwie an den Oberprimaten der USA. Allerdings ist Rhinopithecus roxellana qinlingensis viel hübscher als Donald Trump. Die chinesische Unterart des Goldstumpfnasenaffen lebt außerdem bescheidener als der amerikanische Protzpräsident. Die Primaten verbringen den Großteil des Tages damit, friedlich in Bäumen nach Blättern, Knospen, Samen, Rinde und Flechten zu suchen. Golf spielen sie praktisch nie, und sie geben auch keine Pressekonferenzen, in denen sie selbstherrlich über das Goldstumpfnasenaffenwesen schwadronieren.

Das spricht einerseits für den Goldstumpfnasenaffen, andererseits musste sich der niederländische Fotograf Marsel van Oosten etwas einfallen lassen, um diese seltenen Tiere zu porträtieren. Die Population umfasst nur noch 3800 Exemplare. Obwohl die Affen unter Schutz stehen, wird ihr Lebensraum immer mehr eingeengt, besonders durch den wachsenden Tourismus in China. Van Oosten beobachtete 50 Affen in einer abgelegenen Bergregion, bis er die Dynamik der Gruppe verstand. Es dauerte Tage und Wochen, bis seine Geduld mit einer idealen Situation belohnt wurde: Ein Männchen und ein Weibchen machten Pause auf einer Lichtung, der Lichteinfall durch das Blätterdach der Bäume war perfekt.

Für das Goldstumpfnasenaffenporträtfoto wurde van Oosten in London mit dem bedeutendsten Preis seiner Branche belohnt, der Auszeichnung "Wildlife Photographer of the Year". Für die Jury des renommierten Wettbewerbs ist das Foto ein Kunstwerk: "Es steht symbolisch für die Schönheit der Natur und dafür, wie viel ärmer unsere Welt wird, je mehr Natur uns verloren geht."

Als junger Naturfotograf des Jahres wurde der 16-jährige Skye Meaker aus Südafrika geehrt, für sein Foto eines Leoparden im Mashatu Game Reserve (Botswana). Aus 45 000 Einsendungen wählte die Jury Preisträger in 19 Kategorien, prämiert wurden auch einige deutschsprachige Fotografen, etwa Julius Kramer, Thomas Peschak, Britta Jaschinski und der Südtiroler Georg Kantioler.

"Wildlife Photographer of the Year" ist mehr als ein Tierfoto-Wettbewerb, es ist eine Plattform für die besten Naturfotografien der Welt. Manche Aufnahmen sind so fantastisch, dass man sich fragt, ob sie echt sind. Die Regeln legen klar fest, dass "Beiträge den Betrachter nicht täuschen oder versuchen dürfen, die Realität der Natur falsch darzustellen". Aber was ist auf einem digitalen Foto schon real? Und wer sagt, dass die Tiere auf den Bildern wirklich wild sind und keine Attrappen? Während an der Echtheit von Trumps Haarpracht ernsthafte Zweifel bestehen, kann man davon ausgehen, dass die Goldstumpfnasenaffen kein Toupet tragen. Aber wie kriegt man beispielsweise ein Bild von zwei spielenden Luchs-Jungen zustande? Diese Wildkatzen sind so scheu, dass man sie praktisch nie sieht.

Für sein Bild "Kampf der Kätzchen" stellte Julius Kramer, ein 30-jähriger Hobbyfotograf aus München, mehrere Kamerafallen im Naturpark Oberer Bayerischer Wald auf. Männliche Luchse durchstreifen ein riesiges Gebiet von bis zu 30 Kilometern Länge und 15 Kilometer Breite, in ihrem Revier leben mehrere Weibchen. "Es ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wenn man ihre Wege nicht kennt", sagt Kramer, der mit Wildbiologen zusammenarbeitete, die wussten, wo sich die Luchse ungefähr aufhalten. Fünf Kameras waren über Jahre fest im Wald installiert, im Schnitt rannte alle vier Wochen mal ein Luchs durch, das Foto mit spielenden Jungluchsen war deshalb ein absoluter Glückstreffer.

Ein gezähmter tschechischer Luchs, den man für Tierfotos mieten kann

Auch Julius Kramers Fotos sind bearbeitet, er hat Kontrast, Farben und Schatten optimiert - "aber sie sind nicht manipuliert", sagt er. "Naturfotografie hat für mich ganz viel mit Wahrheit zu tun", findet er, "die Tiere sollen so wenig wie möglich beeinflusst werden, ich will zeigen, wie sie sich natürlich verhalten und keine Scheinwelten schaffen." Aber das Fotografieren beeinflusst die Tiere, auch wenn man eine Kamerafalle benutzt. Die Luchse bemerkten die Box und das Blitzen, sie beschnupperten und markierten sie sogar, berichtet Kramer. Aber es sind immerhin echte wilde Luchse. Das scheint keine Selbstverständlichkeit zu sein in der Branche. "Es gibt in Tschechien einen gezähmten Luchs, den man für Tierfotos mieten kann", sagt Julius Kramer.

Die digitale Bildtechnik ist so hoch entwickelt, dass man manipulierte und echte Tierfotos manchmal kaum auseinanderhalten kann. Nach dem letztjährigen Wettbewerb kamen bei der Jury von Wildlife Photographer of the Year Zweifel über ein prämiertes Bild auf. Mit der Aufnahme eines Ameisenbären hatte Marcio Cabral beim Award die Kategorie "Tiere in ihrer Umgebung" gewonnen. Unter dem brasilianischen Sternenhimmel macht sich ein Ameisenbär an einem Termitenhügel zu schaffen, biolumineszierende Käfer leuchten dazu in der Dunkelheit. Anfang dieses Jahres kamen die Organisatoren vom Londoner National History Museum zu dem Schluss, dass es sich um eine Fälschung handeln musste und erkannten Cabral den Preis nachträglich ab: Offenbar war der Ameisenbär auf dem Foto ausgestopft.