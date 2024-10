Von Martin Zips

Haie

Ja, manchmal hat man schon den Eindruck, dass Haie die gefährlichsten Tiere der Welt sein könnten. Man denke an die fürchterlichen Videos, die einem so auf Social Media entgegenwehen. Oder an Tim Burtons aktuellen Kinofilm „Beetlejuice Beetlejuice“, in dem ein kopfloser Hai-Toter eine tragende Rolle spielt. Und natürlich denkt man an Steven Spielbergs „Der weiße Hai“. Tatsächlich aber sterben laut den „Shark-Attack“-Listen, die irgendwelche Fisch-Nerds im Internet führen, jährlich weltweit nur vier Menschen durch Hai-Attacken. Gleichzeitig aber sollen, vertraut man dem Deutschen Ärzteblatt, allein hierzulande jährlich 20 Menschen an den Folgen von Bienen-, Wespen- und Hornissenstichen sterben, sowie – laut Robert Koch Institut – zuletzt drei Menschen an den Folgen von Zeckenbissen. Haie wirken da vergleichsweise harmlos. „Biene Maja“ hingegen sollte mal ganz neu betrachtet werden.