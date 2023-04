Zehn Tage nach dem tödlichen Angriff auf einen Jogger tappt Bärin Gaia im Trentino in eine Falle. In Italien geht man davon aus, dass ihre Tage gezählt sind, vielleicht sogar ihre Stunden.

Von Oliver Meiler, Rom

Ob Gaia wohl wusste, dass sie auf der Flucht war? Die Forstpolizei des Trentino hat die Bärin JJ4 "gefasst", wie es nun heißt. Zehn Tage nach dem tödlichen Angriff auf einen 26-jährigen Jogger aus Caldes im Val di Sole, der die Menschen am Fuß der Dolomiten und nicht nur da so aufwühlt. Mitten in der Nacht ging das Tier in eine der Fallen, die man ihm gestellt hatte, wurde betäubt und in ein Sicherheitsgehege bei Trento gebracht, wo schon M49 festgehalten wird, der auch als Papillon bekannt ist.