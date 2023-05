Von Thomas Hahn, Tokio

In die Gedanken einer japanischen Schwarzbärin kann man schlecht reinschauen. Aber man ahnt schon, dass dieser Tag in Otsuchi, Präfektur Iwate, ihr immer noch Kopfzerbrechen bereitet. Sie ist ja nicht mehr die Jüngste, über 20 schon. Ihre Augen sind schwach. Von Anfang an war klar, dass das keine gute Idee ist, vom Wald Richtung Stadt zu spazieren. Und dann auch noch in den Fischereihafen, wo doch jedes Bärenkind weiß, dass es da zwar lecker Fisch gibt, aber keine Geländer. Man tapst rum, denkt nichts Schlechtes und plötzlich greift die Tatze ins Leere.

Und dann schwamm sie in diesem verdammten Hafenbecken. Eine blöde Sucherei war das, bis sie endlich an einer Stelle war, an der sie ihre alten Knochen langsam und bedächtig aus dem Wasser wuchten konnte. Da waren Menschen, die riefen: "Auf geht's!" und "Bist du okay?"

Menschen helfen Bären ja fast nie, weil sie viel zu viel Angst haben. Irgendwann war die alte Bärin wieder an Land. Die Nacht verbrachte sie in einer Lagerhalle, tags darauf irrte sie durch das Kanalsystem. Bis sie diesem vielversprechenden Geruch zum Ausgang folgte. Und dann das: ein Schmerz im Fell, ein schummriges Gefühl, Filmriss.

Wenn die Bärin Zeitung lesen könnte, wüsste sie, dass ein Tierarzt vom Zoo in Morioka sie mit dem Betäubungsgewehr ruhigstellte und ihr eine Vitaminspritze gab, bevor man sie zurück ins Grüne brachte. Jetzt hat sie wieder den Duft des Waldes in der Nase. Das ist das Wichtigste.

