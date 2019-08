13. August 2019, 19:42 Uhr Klimaaktivistin Thunberg Greta auf hoher See

Greta Thunberg will nach Amerika. 5 500 Kilometer in einem Rennboot ohne Küche, Kajüten, Klo. Boris Herrmann ist der Skipper, der sie über den Atlantik zum UN-Klimagipfel bringen will.

Von Peter Burghardt

Boris Herrmann segelt öfter über die Ozeane, manchmal alleine, schlecht wird ihm eher selten. "So einmal im Jahr", sagt er, "keiner ist ganz immun dagegen." Den Atlantik hat er mehrmals hinter sich gelassen, "circa zehnmal", und dreimal die Welt umrundet. 2020/21 will der Hamburger als erster Deutscher die Regatta Vendée Globe bestreiten, durch die Südpolarmeere. Nun allerdings hat der Profi Herrmann Passagiere an Bord, die Seegang und Eisberge nicht so gewohnt sind, darunter eine weltberühmte Schülerin mit Zöpfen.

An diesem ...