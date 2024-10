100 Millionen Euro stellte die Plattform Onlyfans dem Rapper in Aussicht, wenn er spicy Fotos und Videos von sich hochlädt. Er lehnte ab. (Foto: David Swanson/Reuters)

Snoop Dogg, 54, Rapper und Schauspieler, trauert in Teilen einem lukrativen Angebot hinterher. „Ja, ich habe 100 Millionen Dollar abgelehnt“, bestätigte er jetzt in der TV-Sendung „Watch What Happens Live with Andy Cohen“. Die Plattform Onlyfans habe ihm in Aussicht gestellt, 100 Millionen US-Dollar zu verdienen, sollte er dort erotische Fotos und Videos von sich hochladen. Er habe das Angebot aber aus Rücksicht auf seine Frau abgelehnt. Der Einzige, der diese Entscheidung bereue, sei „mein Freund da unten“, sagte Snoop Dogg mit einem vielsagenden Blick auf seinen Unterleib. Der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr. heißt, ist seit 27 Jahren mit Shante Taylor verheiratet.

(Foto: Henning Kaiser/dpa-tmn)

Cathy Hummels, 36, Moderatorin, hat das Zählen aufgegeben. „Ich zähle keine Kalorien und ich wiege mich auch nicht mehr“, sagte Hummels in einer Instagram-Story. Sie wolle ihr Leben nicht abhängig machen von einer Zahl oder Nummer auf einer Waage. „Das habe ich mal gemacht viele Jahre und das ist nicht gut.“ Stattdessen sei ihr gesunde Ernährung wichtig. Sie verzichte beispielsweise auf weißen Zucker und würde viel Fisch essen. „Ich möchte mich wohlfühlen und fit sein, das ist das Wichtigste für mich.“ Hummels war sieben Jahre lang mit dem Fußballer Mats Hummels verheiratet. Seit Juli 2020 moderiert sie bei RTL 2 eine Realityshow.

(Foto: Paul Buck/dpa)

Jenna Fischer, 50, US-Schauspielerin, hat sich in einer schweren Situation prominente Unterstützung geholt. Nachdem bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde, habe sie ihre Schauspielkollegin Christina Applegate, 52, angerufen, sagte Fischer jetzt in einem Interview mit dem TV-Sender NBC. Diese hatte ebenfalls mit der Krankheit zu kämpfen und sich nach ihrer Diagnose beide Brüste amputieren lassen. „Ich rief sie an, sie ging ans Telefon und fragte: ‚Was ist es?‘ Und ich sagte: ‚Es ist Brustkrebs‘.“ Applegate habe sie dann in Kontakt mit anderen Brustkrebs-Überlebenden gebracht. Die beiden Schauspielerinnen kennen sich von gemeinsamen Dreharbeiten. Vor zwei Wochen machte Fischer bei Instagram ihre Diagnose öffentlich. Sie habe im Dezember 2023 die Diagnose nach einer Routineuntersuchung erhalten. „Nach Operation, Chemotherapie und Bestrahlung bin ich jetzt krebsfrei“, schrieb sie aus Anlass des „Breast Cancer Awareness Month“.

(Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images)

North West, 11, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West, hat ihr Taschengeld für ein glamouröses Geschenk verprasst. Ihrer Mutter hat sie zum Geburtstag eine Diamantkette geschenkt. Diese präsentierte Kim Kardashian, 44, jetzt in einer Instagram-Story. Darin auch zu sehen: Die Kette ist mit einer besonderen Gravur verziert, „Skibidi Toilet“ ist auf dem Anhänger zu lesen. „Weil du ‚Skibidi Toilet‘ liebst“, ist Norths Stimme in dem Video zu hören. „Tue ich das?“, fragt Kardashian. „Ja!“, sagt North. „Skibidi Toilet“ ist eine animierte Youtube-Serie, die Millionen Zuschauer hat. Die Handlung dreht sich um einen Krieg zwischen Toiletten mit menschlichen Köpfen, Giganten und Wesen mit Kameras oder Lautsprechern als Köpfe. Die Serie vereint viele Internet-Memes und gilt als ein Phänomen der Generation Alpha.