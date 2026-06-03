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PromisThomas und Lisa Müller haben sich getrennt

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Thomas und Lisa Müller im jahr 2023.
Thomas und Lisa Müller im jahr 2023. Felix Hörhager/dpa

Der frühere Bayern-Spieler wechselte vergangenen Sommer von München nach Kanada, seine Frau blieb in der Heimat. Schon lange wurde über die Beziehung der beiden spekuliert. Nun gibt es eine offizielle Erklärung.

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Der ehemalige FC-Bayern-Fußballspieler Thomas Müller und seine Frau, die Dressurreiterin Lisa Müller, sind nicht mehr zusammen. Das bestätigte der Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, der Bild-Zeitung und der dpa. Weitere Erklärungen würden nicht abgegeben. Er bat darum, die Privatsphäre seiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen. Das Paar habe sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt, hieß es bei der Bild. Schon seit Monaten hatte es Spekulationen über die Beziehung der Müllers gegeben.

Das Paar hatte 2009 geheiratet. Der ehemalige Nationalspieler spielt seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS. Lisa Müller ist nicht mit nach Kanada gegangen und kümmert sich in Bayern weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam. „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, dass wir auf zwei Kontinenten weiter arbeiten“, sagte Lisa Müller nach dem Umzug ihres Mannes nach Kanada. Es sei auch nie die Frage gewesen, „dass wir unser Gestüt für ein Jahr alleine lassen“.

Während das Paar zuvor auch gemeinsam bei Veranstaltungen wie Filmpremieren oder auf dem Oktoberfest aufgetreten war, zog sie Ende 2024 einen Schlussstrich. „Frau Müller möchte keine Person des öffentlichen Lebens sein, wird keine Interviews mehr geben oder sich öffentlich zeigen“, teilte sie über einen Sprecher mit.

Während Thomas Müller sich aus München verabschiedete, zog es sie dann doch wieder in die Öffentlichkeit – allerdings in ganz neuer Funktion. Im Herbst 2025 machte sie ein Praktikum bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner und trat daraufhin in die CSU ein. „Mir hat das Praktikum dort sehr gut gefallen und ich konnte viele spannende Eindrücke und Erfahrungen gewinnen. Das alles hat mich in meiner Entscheidung bestärkt“, sagte Müller dem Radiosender Antenne Bayern. Es folgten Solo-Auftritte etwa beim Bundespresseball im April im Berliner Hotel „Adlon“.

Thomas Müller glänzt derweil in Kanada, er ist einer der Leistungsträger der Vancouver Whitecaps und überzeugt sportlich regelmäßig.

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