Gesundheit ist Privatsache, Krankheit auch. Das gilt unbedingt auch für Menschen, deren Leben sich seit Jahrzehnten zu erheblichen Teilen in der Öffentlichkeit abspielt. Thomas Gottschalk ist eine Person, die fast jeder zu kennen meint – ein Irrtum, der dadurch befördert wurde, dass er immer so nahbar wirkte, wenn er in Interviews offenherzig wie bodenständig Auskunft über sich und seine Befindlichkeiten gegeben hat. Nun hat der 75-jährige Entertainer seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nachdem er vor wenigen Monaten zweimal wegen des Tumors operiert worden sei, habe er „starke Schmerzmittel, Opiate“, nehmen müssen, sagte er in einem Telefonat zusammen mit seiner Frau Karina der Bild-Zeitung.