Thomas Gottschalk , 74, Entertainer, hat heimlich geheiratet. Die Hochzeit mit seiner Partnerin Karina Mroß sei auf Ibiza gewesen, schrieb der Entertainer am Sonntagmorgen auf Instagram. Dazu veröffentlichte er mehrere Bilder von der Trauung direkt am Meer . Zuvor hatten mehrere Medien über die Hochzeit berichtet. Laut Bild gab sich das Paar am 23. August das Jawort. Gottschalk machte dazu keine Angaben. „Ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Karina hat mir ins Herz geschaut. Deswegen sind wir jetzt für immer ein Paar! Forever!“ Auf den Bildern vor malerischer Kulisse war zu sehen, dass die Trauung in kleinem Kreis stattfand. Der ehemalige „Wetten, dass..?“-Moderator schrieb dazu mit Blick auf seine Fans: „Auf Trauzeugen haben wir verzichtet. Ihr passt auf uns auf! Ja?“ Die Braut trug ein bodenlanges Kleid, Gottschalk eine weiße Leinenhose und ein weißes Leinenhemd.

Detailansicht öffnen (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Regina Halmich, 47, Ex-Profiboxerin, will Stefan Raab ordentlich vermöbeln. „Ich bin 47 Jahre alt. Nicht mehr Weltmeisterin. Nicht mehr Profiboxerin. Und trotzdem kann ich Stefan Raab noch schlagen“, sagte sie Zeit Online. Ihr Distanzgefühl sei zwar nicht mehr so gut, aber Boxen sei wie Fahrradfahren, „das verlernt man nicht“. Halmich und Raab treten am 14. September in Düsseldorf an. Nach langer TV-Abstinenz kehrt der frühere Moderator Raab damit ins Fernsehen zurück. Auch im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten gibt sich Halmich selbstbewusst: Raab solle sich bloß nicht täuschen, sie sei in Bestform und werde dafür sorgen, „dass es knallt“. Und sie erteilte eine Absage an einen reinen Show-Kampf: Boxen könne man nicht spielen. „Es wird wehtun“, sagte Halmich.

Detailansicht öffnen (Foto: WPA Pool/Getty Images)

Charles III., 75, britischer König, kommt bei jungen Leuten nicht besonders gut an. Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov kurz vor dem zweiten Jahrestag seiner Thronbesteigung ergeben. Während knapp zwei Drittel der befragten Briten (63 Prozent) ein ziemlich oder sehr positives Bild von dem britischen Monarchen haben, sehen lediglich 25 Prozent der 18- bis 24-Jährigen Charles positiv, aber 53 Prozent negativ. Bei Jung und Alt beliebt sind weiterhin Thronfolger Prinz William (75 Prozent Zustimmung) und seine Frau Kate (74 Prozent). Von Prinz Harry hat weniger als jeder Dritte (30 Prozent) ein positives Bild. Mit Abstand am unbeliebtesten ist Charles’ Bruder Prinz Andrew, der wegen seiner Verwicklung in einen Skandal um sexuellen Missbrauch nur noch selten in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Ihn sehen nur fünf Prozent positiv.

Detailansicht öffnen (Foto: Georg Wendt/dpa)

Olli Dittrich, 67, Schauspieler, vermittelt zwischen den Generationen. „Gerade in der heutigen Zeit ist es so wichtig, dass wir miteinander reden, aufeinander zugehen, füreinander da sind!“, sagte er im Gespräch mit dem Radiosender RBB 88.8. „Gerade die Generation, der es jetzt so gut geht, muss mal mitkriegen, was unsere Eltern alles durchgemacht haben, damit es uns so geht, wie es uns geht! Und mal ehrlich – uns geht’s doch gar nicht so schlecht!“