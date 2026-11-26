Die Familienfeiern von Millionen Amerikanern zu Thanksgiving werden durch ein befürchtetes Wetterchaos überschattet. An der Westküste bei San Francisco türmten sich schon am Vortag riesige Wellen auf und setzten viele Gebiete unter Wasser. In New York wurde eine berühmte Thanksgiving-Parade wegen Sturmwarnungen verschoben.

Thanksgiving – das Erntedankfest – zählt in den USA zu den wichtigsten nationalen Feiertagen im Jahr. Traditionell werden Truthahn und Cranberrysauce aufgetischt. Millionen sind unterwegs zu ihren Familien. Es gibt massiven Reiseverkehr, vergleichbar mit dem Zustand in Deutschland rund um die Weihnachtsfeiertage.

Doch vielerorts werden die Feiern wohl anders verlaufen als geplant. Neben einer Vielzahl von Flugstreichungen und Straßensperrungen werden schon jetzt Schäden an der Infrastruktur vermeldet. Meterhohe Wellen schlugen über Ufermauern, viele Küstengebiete wurden überschwemmt. Im Küstenort Pacifica nahe San Francisco brach ein Teil eines wegen Baufälligkeit gesperrten Holzpiers in den Pazifik.

Entlang der Küste wurden Anwohner und Schaulustige gewarnt, sicheren Abstand von Flutzonen zu halten. Viele Strände sind geschlossen, auch die bei Touristen beliebte Hafenpromenade in San Francisco war wegen des Hochwassers zeitweise gesperrt. Ungewöhnlich hohe Flutwasserstände verschärften die Lage zusätzlich. Bürgermeister Daniel Lurie bot der Bevölkerung Sandsäcke zum Schutz gegen Überflutung an und rief dazu auf, unnötige Reisen zu vermeiden.

New Jersey ruft Notstand aus

Auch an der Ostküste wappnet man sich vor Stürmen und heftigen Regenfällen. Im US-Bundesstaat New Jersey wird mit großflächigen Stromausfällen gerechnet, die bis zum Wochenende andauern könnten. Gouverneurin Mikie Sherrill rief die Bevölkerung auf, möglichst am Tag vor Thanksgiving zu reisen, weil die Stürme am Feiertag noch heftiger ausfallen könnten. Wegen des stürmischen Wetters rief sie für den gesamten Bundesstaat den Notstand aus; dadurch kann im Notfall schneller Hilfe aktiviert werden.

Auch die Bewohner der US-Hauptstadt Washington wurde in einer Warnmeldung aufgerufen, in bestimmten Bereichen der Flussufer-Promenade am Potomac vorsichtig zu sein.

Vorbereitungen vorerst unterbrochen: Eine riesige Ballon-Figur, die bei der Thanksgiving Parade in New York nun erst am Samstag durch die Straßen fliegt. Timothy A. Clary/AFP

In der Millionenmetropole New York warnte Bürgermeister Zohran Mamdani die Bewohner vor Überschwemmungen an der Küste. Der Höhepunkt des Sturms werde voraussichtlich am Nachmittag bis spätabends am Thanksgiving-Tag erwartet, schrieb Mamdani auf der Plattform X. Er warnte Autofahrer davor, durch überflutete Straßen zu fahren. Windböen könnten Äste und Stromleitungen herabstürzen lassen.

In New York hatten viele Leute geplant, zu einer berühmten Thanksgiving-Parade mit riesigen Luftballons kommen, der „Macy's Thanksgiving Day Parade“, doch sie wird vorsorglich auf Samstag verschoben. Für diesen Straßenumzug gilt, dass Ballons bei Windböen von mehr als 55 Kilometern pro Stunde nicht aufsteigen dürfen. Für Donnerstag sind Böen von 80 bis 97 Kilometern pro Stunde vorhergesagt.

Die mit Helium befüllten Riesenfiguren der Parade schweben normalerweise über dem Umzug und werden von zahlreichen Helfern an Seilen geführt. Neben den Ballons sind auch aufwendig gestaltete Festwagen, Marschkapellen, Tanzgruppen und kostümierte Figuren Teil der Parade.

Die Macy's Thanksgiving Day Parade geht auf die New Yorker Kaufhauskette Macy's zurück, die den Umzug 1924 erstmals veranstaltete. Ursprünglich hieß das Spektakel „Macy's Christmas Parade“ und sollte das Weihnachtsgeschäft einläuten. Die charakteristischen Riesenballons kamen 1927 hinzu und ersetzten die zuvor mitgeführten echten Tiere.